Десять лет сирийского конфликта: как все начиналось

Для Башара Асада события в марте 2011 года за 11 лет его правления стали самым серьезным вызовом. Демонстранты требовали отставки Асада и отмены действующего в стране с 1963 года закона о чрезвычайном положении.

На фото: Участники демонстрации в Дамаске, 25 марта 2011 года.