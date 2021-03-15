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Политика ,  
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Десять лет сирийского конфликта: как все начиналось

Конфликт в Сирии, который унес жизни по меньшей мере 600 тыс. человек и лишил миллионы людей дома и стабильности, длится десять лет. Как он начинался — в фотогалерее РБК
Дераа, 23 марта 2011 года
Дераа, 23 марта 2011 года (Фото: Hussein Malla / AP)

В марте 2011 года на фоне «арабской весны» начались антиправительственные акции — сначала в Дамаске и в городе Дераа у границы с Иорданией. Именно в Дераа ситуация накалилась настолько, что правительственные силы применили оружие. Погибли мирные жители

Фото:Muzaffar Salman / AP
Фото: Muzaffar Salman / AP

Для Башара Асада события в марте 2011 года за 11 лет его правления стали самым серьезным вызовом. Демонстранты требовали отставки Асада и отмены действующего в стране с 1963 года закона о чрезвычайном положении.

На фото: Участники демонстрации в Дамаске, 25 марта 2011 года. 

Фото:Reuters
Фото: Reuters

Пытаясь спасти ситуацию, Асад в первые месяцы внутриполитического кризиса выпустил из тюрьмы строгого режима 260 политзаключенных, принял отставку правительства Мохаммеда Наджи Отри и подписал указ об отмене режима чрезвычайного положения и ликвидации Высшего суда госбезопасности.

На фото: протестующие собираются возле места, где стоял памятник покойному президенту Сирии Хафезу Асаду, в городе Дераа, 25 марта 2011 года

Фото:Hussein Malla / Reuters
Фото: Hussein Malla / Reuters

К апрелю беспорядки охватили всю страну и переросли в гражданскую войну.

На фото: мужчина у постели брата, который был тяжело ранен во время столкновений сил безопасности с протестующими в Латакии, к северо-западу от Дамаска, 27 марта 2011 года

Фото:Bassem Tellawi / AP
Фото: Bassem Tellawi / AP

В Дамаске, Алеппо, Хомсе, Хаме в марте прошли и акции в поддержку Башара Асада. На фото многотысячная акция на улицах Дамаска, 29 марта 2011 года

Фото:Reuters
Фото: Reuters

Сотни женщин из деревни Байда на северо-западе Сирии вышли 13 апреля 2011 года в знак протеста против массовых арестов местных мужчин. По словам активисток, полиция арестовала мужчин в возрасте до 60 лет, после того как жители Байды присоединились к антиправительственному движению

Фото:Reuters
Фото: Reuters

Портовый город Банияс 17 апреля 2011 года после акции, на которую вышли тысячи сирийцев с лозунгами о свободе. Этот митинг прошел на следующий день после того, как Башар Асад пообещал отменить закон о чрезвычайном положении

Фото:SANA / Reuters
Фото: SANA / Reuters
Сторонники правительственных сил с плакатами во время вывода правительственных войск из Дераа, 5 мая 2011 года
Фото:Muzaffar Salman / AP
Фото: Muzaffar Salman / AP

Сторонники Башара Асада с портретом президента, Дамаск, 8 июня 2011 года

Фото:Osman Orsal / Reuters
Фото: Osman Orsal / Reuters

Турецкий солдат охранят лагерь беженцев в пограничном городе Бойнуегин в турецкой провинции Хатай, 17 июня 2011 года.

За десять лет конфликта около 5,6 млн сирийцев стали беженцами, большая часть из них нашла убежище в соседних Турции, Ливане и Иордании

Фото:Bassem Tellawi / AP
Фото: Bassem Tellawi / AP

29 июля 2011 года дезертировавшие сирийские военные сформировали оппозиционную Свободную сирийскую армию (ССА).

На фото: сирийский солдат показывает на лагерь вдоль сирийско-турецкой границы, где предположительно скрывались от 200 до 300 боевиков, 29 июня 2011 года

Фото:Bassem Tellawi / AP
Фото: Bassem Tellawi / AP

Город Джиср-эш-Шугур, 10 ноября 2011 года

Фото:AP
Фото: AP

Надпись на листке: «Форд, уходи сейчас». Обращение адресовано послу США в Сирии Роберту Форду. Фотография сделана после нападения на посольство США в Дамаске 11 июля 2011 года. Поводом к атаке стала поездка Форда в город Хама на встречу с участниками массовых антиправительственных выступлений. 24 октября 2011 года США отозвали своего посла. В конфликте Вашингтон занял сторону оппозиционных сил

Автор
Дарья Минько
мультимедиа Сирия Башар Асад гражданская война протест
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