В Совфеде заявили о погибших за три года в Сирии 112 российских военных

За три года операции в Сирии погибли 112 российских военнослужащих. Об этом рассказал председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев, передает «Интерфакс».

«На данный момент потери наших Вооруженных сил в Сирии составляют 112 человек, почти половина из которых приходится на катастрофу Ан-26 и сбитый Ил-20», — сказал он.

Бондарев добавил, что Россия также потеряла восемь самолетов, семь вертолетов и несколько БТР. По его мнению, операция в Сирии показала, что «мы научились воевать», так как критерием военного мастерства являются потери.

Он сравнил их с потерями СССР в Афганистане, когда погибли 4,8 тыс. военнослужащих, не менее 400 БТР и много другой техники. Бондарев добавил, что за три года войны в Ираке коалиция США потеряла 2515 военных.

6 марта на российской базе Хмеймим в Сирии при заходе на посадку потерпел крушение самолет Ан-26. Все 39 человек, которые находились на борту, погибли. Версией произошедшего называли техническую неисправность.

Крушение самолета-разведчика Ил-20 произошло 17 сентября над Средиземным морем. Минобороны России обвинило в случившемся Военно-воздушные силы Израиля. Израильские истребители F-16 наносили удары по территории Сирии, на что отреагировали сирийские ПВО. По версии Минобороны, израильский самолет заслонился российским и ПВО Сирии попали в Ил-20. На борту находились 15 военнослужащих, они погибли.

Военная операция России в Сирии началась 30 сентября 2015 года для помощи сирийским войскам в борьбе с терроризмом. С начала операции по май 2017 года погибли 47 российских военнослужащих.