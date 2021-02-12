В Белоруссии приняли резолюцию о разработке изменений в Конституцию

Ранее президент Александр Лукашенко заявил, что голосование по поправкам в Основной закон может быть проведено уже в начале 2022 года

Фото: Максим Гучек / БелТА / ТАСС

Всебелорусское народное собрание в Минске приняло резолюцию, в которой предлагается учредить конституционную комиссию, которая до конца года будет разрабатывать изменения в Основной закон страны, передает корреспондент РБК.

В документе говорится о том, что в конституционную комиссию войдут представителями государственных органов, юридической общественности, различных отраслей экономики и социальной сферы. После ее работы изменения в Основной закон вынесут на всенародное обсуждение, а затем и на республиканский референдум.

Среди предложений — «перераспределение полномочий между государственными органами, усиление роли политических партий, поддержка созидательных инициатив гражданского общества, разработка программы патриотического воспитания населения и утверждение традиционных духовно-нравственных ценностей и установок белорусского народа».

Само Всебелорусское народное собрание, как предполагается, станет высшей народного представительства. Его особый правовой статус должен быть закреплен в законодательстве.