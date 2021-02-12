В Белоруссии приняли резолюцию о разработке изменений в Конституцию

Поскольку сейчас собрание не является законодательным органом, то оно может лишь направить свои предложения президенту страны в семидневный срок. В истории Белоруссии уже был случай, когда идеи ВНС приводили к изменениям в Конституции. В конце 1990-х именно делегаты собрания подготовили предложения, по итогам которых был проведен референдум, где граждане высказались за существенное расширение президентских полномочий.
Сам Лукашенко в начале первого дня собрания говорил о том, что стоит подумать над изменениями в Конституцию, однако спустя несколько часов заявил о том, что изменения удастся вынести на референдум уже в начале 2022 года. Президент допустил, что голосование по Конституции можно совместить с выборами в местные органы власти, что позволит сэкономить бюджетные средства.
Согласно данным сайта ЦИК Белоруссии, опубликовавшего соответствующий календарь на 2021-2025 гг., выборы депутатов местных Советов в следующем году должны пройти не позднее 18 января.
Лукашенко также объяснил, что менять Конституцию надо, потому что такие полномочия, какие есть у главы государства, очень тяжелы для одного человека. «А если бы они захватили власть и пришел к власти один из беглых, протестунов или сидельцев или других, в этом случае новый руководитель мог бы пригласить иностранные войска», — пригрозил Лукашенко, между тем «они пришли для того, чтобы свергать». «Ну извините, а что вы от меня хотели?» — задался вопросом президент.
По словам Лукашенко, он строил Белоруссию как мог и просто так на поругание отдавать не собирается. «Придется провести открытые выборы, после Конституции и приведения в порядок законов», — пообещал президент.
Разговоры о возможных изменениях в Конституцию Белоруссии начались после президентских выборов и последовавших за ними протестами летом прошлого года, когда тысячи людей вышли на улицы городов. 28 августа представитель Белоруссии в ОБСЕ Андрей Лозовик заявил о возможной конституционной реформе. В проекте урегулирования ситуации в стране говорилось об ослаблении роли президента в пользу правительства и парламента и повторных выборах после принятия поправок в Основной закон.
Белорусская оппозиция фактически не участвует в заседания ВНС. Один из оппонентов Лукашенко Павел Латушко еще перед началом собрания назвал его «неконституционным». В разговоре с РБК он заявил, что для разрешения «глубокого кризиса, в котором оказалась страна», необходимо восстановление нормальных демократических институтов, не работающих сейчас в Белоруссии.
Авторы
Александр Атасунцев, Артем Филипенок