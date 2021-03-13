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На Байкале заработает крупнейший в Северном полушарии телескоп

На озере Байкал 13 марта запустят глубоководный нейтринный телескоп Baikal-GVD, это крупнейшая установка в Северном полушарии, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства науки и высшего образования.

Телескоп Baikal-GVD установлен в 3,5 км от берега и на глубине 750-1300 м в южной котловине озера. Установка создавалась под патронажем ученых из Объединенного института ядерных исследований в Дубне и Института ядерных исследований РАН в Москве, свой вклад внесли ученые и инженеры из России, а также из-за рубежа, в том числе из Чехии, Словакии и Польши.

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Baikal-GVD — телескоп класса мегасайенс. Он предназначен для поиска источников нейтрино сверхвысоких энергий, в том числе в недрах рождающихся или умирающих галактик. Эти частицы позволят раскрыть тайны возникновения и эволюции Вселенной, отмечают исследователи.

В мае 2019 года «Роскосмос» сообщил о завершении миссии космического телескопа «Спектр-Р» («Радиоастрон»), запущенного на орбиту в 2011 году. В начале года связь со «Спектром-Р» оборвалась. В госкорпорации говорили, что телескоп прослужил дольше, чем планировалась. В июне должны были запустить новый аппарат «Спектр-РГ». Его миссия — создать карту Вселенной со всеми крупными скоплениями галактик.

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