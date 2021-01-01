В Пуэрто-Рико рухнул отправивший сообщение инопланетянам радиотелескоп

В Пуэрто-Рико разрушилась одна из крупнейших в мире астрономических обсерваторий «Аресибо». Произошло падение 305-метрового телескопа. Об этом сообщила пресс-служба Национального научного фонда США.

«Инструментальная платформа 305-метрового телескопа в обсерватории «Аресибо» в Пуэрто-Рико упала примерно в 7:55 утра (00:55) мск 1 декабря, что привело к повреждению антенны и окружающих объектов», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в результате обрушения никто не пострадал. Сейчас эксперты оценивают ущерб и потенциальную экологическую угрозу из-за обрушения конструкции.

Член Американского метеорологического общества и тележурналистка Дебора Марторелл в Twitter опубликовала две фотографии, на которых изображен телескоп до и после обрушения. По ее словам, одна из них была сделана 30 ноября, а вторая — 1 декабря. На более новом снимке видно, что обрушился облучатель антенны, который держался на тросах над зеркалом отражателя телескопа.

Ayer fue la última vez que visite esta belleza de lugar. Lamentablemente agonizaba. Aquí imágenes de ayer y hoy. pic.twitter.com/jWuAwtUc1s — Deborah Martorell (@DeborahTiempo) December 1, 2020

Разрушение конструкции телескопа началось еще в августе 2020 года. Тогда оборвался один из вспомогательных тросов, который пробил дыру в антенне. Спустя несколько месяцев упал один из главных тросов, на котором держалась платформа. Специалисты обсерватории выяснили, что из-за обрушений конструкция телескопа стала слишком неустойчивой и ремонт представлял угрозу для рабочих. Было принято решение остановить работу обсерватории. Наблюдения за небом прекратились 20 ноября.

16 ноября 1974 года из обсерватории «Аресибо» был отправлен радиосигнал в направлении звездного скопления М13 в созвездии Геркулеса на расстоянии 25 тыс. световых лет от нашей планеты. В нем ученые Фрэнк Дрейк и Карл Саган зашифровали сообщение с данными о ДНК человека, Солнечной системе и основных химических элементах на Земле. Они предположили, что этот сигнал поможет внеземным цивилизациям узнать, что они не одни во вселенной.