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Технологии и медиа ,  
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В Пуэрто-Рико рухнул отправивший сообщение инопланетянам радиотелескоп

В Пуэрто-Рико разрушилась одна из крупнейших в мире астрономических обсерваторий «Аресибо». Произошло падение 305-метрового телескопа. Об этом сообщила пресс-служба Национального научного фонда США.

«Инструментальная платформа 305-метрового телескопа в обсерватории «Аресибо» в Пуэрто-Рико упала примерно в 7:55 утра (00:55) мск 1 декабря, что привело к повреждению антенны и окружающих объектов», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в результате обрушения никто не пострадал. Сейчас эксперты оценивают ущерб и потенциальную экологическую угрозу из-за обрушения конструкции.

Лучшие снимки космического телескопа «Спитцер». Фотогалерея
Фотогалерея 

Член Американского метеорологического общества и тележурналистка Дебора Марторелл в Twitter опубликовала две фотографии, на которых изображен телескоп до и после обрушения. По ее словам, одна из них была сделана 30 ноября, а вторая — 1 декабря. На более новом снимке видно, что обрушился облучатель антенны, который держался на тросах над зеркалом отражателя телескопа.

Разрушение конструкции телескопа началось еще в августе 2020 года. Тогда оборвался один из вспомогательных тросов, который пробил дыру в антенне. Спустя несколько месяцев упал один из главных тросов, на котором держалась платформа. Специалисты обсерватории выяснили, что из-за обрушений конструкция телескопа стала слишком неустойчивой и ремонт представлял угрозу для рабочих. Было принято решение остановить работу обсерватории. Наблюдения за небом прекратились 20 ноября.

16 ноября 1974 года из обсерватории «Аресибо» был отправлен радиосигнал в направлении звездного скопления М13 в созвездии Геркулеса на расстоянии 25 тыс. световых лет от нашей планеты. В нем ученые Фрэнк Дрейк и Карл Саган зашифровали сообщение с данными о ДНК человека, Солнечной системе и основных химических элементах на Земле. Они предположили, что этот сигнал поможет внеземным цивилизациям узнать, что они не одни во вселенной.

телескоп Пуэрто-Рико
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