«Роскосмос» заявил о завершении миссии орбитального телескопа «Спектр-Р»

«Роскосмос» объявил о завершении эксплуатацию космического телескопа «Спектр-Р», сообщается на сайте госкорпорации.

«Спектр-Р» («Радиоастрон») был запущен на орбиту в 2011 году. Изначально проект был рассчитан на пять лет, однако впоследствии неоднократно продлевался. Международный проект, элементом которого аппарат являлся, посвящен фундаментальным астрофизических исследований в радиодиапазоне электромагнитного спектра. Наблюдения за объектами в космосе велись одновременно из космоса и с наземных радиотелескопов, синхронизированных со спутником.

В январе «Спектр-Р» перестал выходить на связь с Центром управления полетами. Попытки установить контакт не увенчались успехом

Отмечается, что аппарат проработал в два с половиной раза дольше запланированного срока и перевыполнил план исследований. В июне будет запущен новый аппарат «Спектр-РГ», который создаст карту Вселенной, где будут отмечены все крупные скопления галактик.