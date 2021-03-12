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Сербия решила закрыть на выходные все рестораны и парикмахерские

Белград, Сербия
Белград, Сербия (Фото: Darko Vojinovic / AP)

Сербия закроет на выходные все бары, рестораны, салоны красоты, тренажерные залы и другие общественные заведения из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте правительства страны.

Ограничительные меры вступят в силу с 21:00 пятницы по местному времени и продлятся до 06:00 понедельника, 15 марта. Ограничения также затронут все магазины, кроме продуктовых, букмекерские конторы, казино, детские игровые комнаты, говорится в сообщении.

В то же время открыты останутся аптеки, стоматологии, ветеринарные клиники, автозаправки, а также рестораны и бары при отелях.

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Общество
Фото:Piroschka Van De Wouw / Reuters

По данным Минздрава Сербии, с начала эпидемии в стране было зафиксировано свыше 507 тыс. случаев заражения коронавирусом, скончались 4670 заболевших. За последние сутки в Сербии выявили 4668 новых случаев заболевания COVID-19.

Ранее министр промышленности и торговли Сербии Ненад Попович заявил, что до 20 мая на базе сербского Института вирусологии и вакцин «Торлак» стартует производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Ожидается, что в первом цикле будет произведено 4 млн вакцин.

Сербия одобрила применение «Спутника V» в конце 2020 года. Помимо этого, по словам президента страны Александра Вучича, в Сербию поступят вакцины Pfizer, AstraZeneca и СoronaVAC.

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