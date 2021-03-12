Сербия решила закрыть на выходные все рестораны и парикмахерские

Белград, Сербия (Фото: Darko Vojinovic / AP)

Сербия закроет на выходные все бары, рестораны, салоны красоты, тренажерные залы и другие общественные заведения из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте правительства страны.

Ограничительные меры вступят в силу с 21:00 пятницы по местному времени и продлятся до 06:00 понедельника, 15 марта. Ограничения также затронут все магазины, кроме продуктовых, букмекерские конторы, казино, детские игровые комнаты, говорится в сообщении.

В то же время открыты останутся аптеки, стоматологии, ветеринарные клиники, автозаправки, а также рестораны и бары при отелях.

По данным Минздрава Сербии, с начала эпидемии в стране было зафиксировано свыше 507 тыс. случаев заражения коронавирусом, скончались 4670 заболевших. За последние сутки в Сербии выявили 4668 новых случаев заболевания COVID-19.