В Сербии разрешили применение вакцины «Спутник V»

Сербский регулятор выдал разрешение на использование 2,4 тыс. доз препарата. Представитель регулятора Павле Делич подчеркнул, что «Спутник V» соответствует всем требованиям к эффективности и безопасности вакцин

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Агентство по лекарственным препаратам и медицинским средствам (ALIMS) Сербии выдало разрешение на ввоз в страну 2,4 тыс. доз российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом агентству Tanjug сообщил представитель медицинского регулятора Павле Делич.

По его словам, препарат соответствует всем требованиям, установленным законодательством, что подтверждает его качество, эффективность и безопасность.

В начале декабря в страну поступила пробная партия вакцины «Спутник V» для испытаний — 20 доз. Премьер-министр Сербии Ана Брнабич говорила, что Белград заинтересован в совместном производстве препарата.

Позже президент Александр Вучич заявил, что сербские власти обсуждали такую возможность с главой российского МИДа Сергеем Лавровым. Брнабич подчеркивала, что сербы получат возможность выбора из нескольких вакцин с учетом рекомендаций и разрешений компетентных медицинских органов.