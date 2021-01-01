Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 31 декабря
USD ЦБ: 73,88 (+0,22) Инвестиции, 30 дек, 15:15
Курс евро на 31 декабря
EUR ЦБ: 90,68 (+0,48) Инвестиции, 30 дек, 15:15
В Москве задержали или отменили почти 100 авиарейсов Общество, 21:36 Супруга худрука «Ералаша» сообщила о состоянии мужа в реанимации Общество, 21:24 Как переехать в Москву из Германии и разделить семью и бизнес РБК Стиль и Clarins, 21:08 В Сербии разрешили применение вакцины «Спутник V» Общество, 20:58 Рогозин счел чушью версию о причастности робота Федора к трещине на МКС Технологии и медиа, 20:54 В Британии за сутки впервые выявили более 55 тыс. случаев COVID-19 Общество, 20:44 Футболиста «Манчестер Юнайтед» дисквалифицировали за расистский пост Спорт, 20:38 Росстат оценил инфляцию в России по итогам 2020 года в 4,9% Экономика, 20:07 Би-би-си узнала о передаче маршрутов первых лиц России через WhatsApp Политика, 19:58 Гонщик Титов пропустит ралли «Дакар» из-за коронавируса Спорт, 19:52 Женщина впервые в истории выступила в роли главного тренера клуба НБА Спорт, 19:35 Сколько можно накопить за 10 лет. Калькулятор РБК и Сбер, 19:31 Испания и Британия достигли соглашения по Гибралтару Общество, 19:20 Генсек НАТО не увидел в России непосредственной угрозы альянсу Политика, 18:44
Пандемия коронавируса ,  
0 

В Сербии разрешили применение вакцины «Спутник V»

Сербский регулятор выдал разрешение на использование 2,4 тыс. доз препарата. Представитель регулятора Павле Делич подчеркнул, что «Спутник V» соответствует всем требованиям к эффективности и безопасности вакцин
Фото: Антон Ваганов / Reuters
Фото: Антон Ваганов / Reuters

Агентство по лекарственным препаратам и медицинским средствам (ALIMS) Сербии выдало разрешение на ввоз в страну 2,4 тыс. доз российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом агентству Tanjug сообщил представитель медицинского регулятора Павле Делич.

По его словам, препарат соответствует всем требованиям, установленным законодательством, что подтверждает его качество, эффективность и безопасность.

В начале декабря в страну поступила пробная партия вакцины «Спутник V» для испытаний — 20 доз. Премьер-министр Сербии Ана Брнабич говорила, что Белград заинтересован в совместном производстве препарата.

Вучич допустил производство российской вакцины «Спутник V» в Сербии
Политика
Александр Вучич

Позже президент Александр Вучич заявил, что сербские власти обсуждали такую возможность с главой российского МИДа Сергеем Лавровым. Брнабич подчеркивала, что сербы получат возможность выбора из нескольких вакцин с учетом рекомендаций и разрешений компетентных медицинских органов.

В октябре—ноябре распространение COVID-19 в Сербии ускорилось, в связи с чем с конца ноября в стране были введены более жесткие карантинные ограничения. Власти предписали закрывать к 18:00 рестораны, кафе, бары, ночные клубы, букмекерские конторы и торговые центры.

Сербия получила российскую вакцину против коронавируса «Спутник V»
Общество
Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»

Читайте на РБК Pro
Джеффри Лайкер — РБК Pro: «Хорошие лидеры создают кризисы» Правило Парето в профессии: как быть успешным без лишних усилий От 18 и старше: как строить карьеру в разные периоды жизни Почему новому главе SAP придется переизобретать компанию

В магазинах ввели новую норму площади на одного посетителя — 4 кв. м. Жителям запретили собираться группами больше пяти человек. Заполняемость транспорта не должна превышать 50%.

По данным американского Университета Хопкинса, к 31 декабря в Сербии выявили почти 338 тыс. инфицированных коронавирусом. Болезнь унесла жизни 3,2 тыс. человек.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<100 000
0
<500 000
0
<1 000 000
0
от 1 000 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

Авторы
Наталия Анисимова, Михаил Котляр
Сербия вакцина коронавирус
Материалы по теме
РФПИ назвал фейком данные об отказе Венгрии от российской вакцины
Общество
Россия и Боливия договорились о поставке 2,6 млн доз вакцины «Спутник V»
Общество
Алжир заключил контракт на поставку российской вакцины «Спутник V»
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter