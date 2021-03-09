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Пандемия коронавируса ,  
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В Нидерландах продлят комендантский час из-за коронавируса до 31 марта

Введенный из-за пандемии COVID-19 комендантский час в Нидерландах будет продлен до 31 марта. Об этом заявил премьер-министр страны Марк Рютте, передает Reuters.

«Было бы неразумно сейчас объявлять о каких-либо послаблениях», — сказал Рютте.

При этом он отметил, что будет сделано исключение для проведения парламентских выборов, назначенных на 15-17 марта.

Премьер-министр также добавил, что к следующему месяцу ресторанам и барам могут разрешить обслуживать клиентов на открытых террасах, если в ближайшее время в стране снизится уровень заражения коронавирусом.

Суд постановил отменить действие комендантского часа в Нидерландах
Политика
<p>Амстердам,&nbsp;Нидерланды</p>

Бары, рестораны, музеи, кинотеатры, библиотеки и другие общественные заведения в Нидерландах были закрыты с середины октября.

Комендантский час с 21:00 до 4:30 вступил в силу в стране 23 января и должен был закончиться утром 10 февраля. После этого в стране вспыхнули беспорядки, в частности, они прошли в Амстердаме, Харлеме, Гааге, Роттердаме. Протестующие бросали камни и петарды в полицию, жгли на улицах костры. В некоторых городах полицейские применяли слезоточивый газ, водометы и дубинки. Были задержаны более 150 человек.

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Тем не менее власти Нидерландов в феврале решили продлить комендантский час до 2 марта.

Нидерланды комендантский час коронавирус
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