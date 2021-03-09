В Нидерландах продлят комендантский час из-за коронавируса до 31 марта

Введенный из-за пандемии COVID-19 комендантский час в Нидерландах будет продлен до 31 марта. Об этом заявил премьер-министр страны Марк Рютте, передает Reuters.

«Было бы неразумно сейчас объявлять о каких-либо послаблениях», — сказал Рютте.

При этом он отметил, что будет сделано исключение для проведения парламентских выборов, назначенных на 15-17 марта.

Премьер-министр также добавил, что к следующему месяцу ресторанам и барам могут разрешить обслуживать клиентов на открытых террасах, если в ближайшее время в стране снизится уровень заражения коронавирусом.