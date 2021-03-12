Прокуратура проверит версию о пожаре в Анапе из-за незаконной сауны

Прокуратура Краснодарского края проверит версию о том, что пожар в восьмиэтажном доме в Анапе произошел из-за незаконно построенной сауны в одной из квартир. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Со слов пострадавших, одной из причин пожара могла явиться незаконная перепланировка одним из жильцов части своей квартиры под сауну, откуда и пошло возгорание», — говорится в сообщении.

К настоящему моменту прокуратура установила, что возгорание началось на верхних этажах многоэтажки. Сам дом был введен в эксплуатацию в 2008 году. В ведомстве отметили, что жертв, по предварительным данным, нет.



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В прокуратуре также сообщили, что пострадавшим во время пожара выплатят по 10 тыс. руб. единовременно. Сейчас жителей дома разместили в гостинице.