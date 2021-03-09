Власти назвали возможные причины пожара на реке Обь

Ростехнадзор назвал возможные причины аварии на продуктопроводе «СибурТюменьГаза», которая привела к пожару на Оби. Среди них — потеря металла и дефекты мест соединения участков трубопровода

На месте возгорания на реке Обь (Фото: Андрей Виль / ТАСС)

Авария на подводном продуктопроводе «СибурТюменьГаза» на реке Обь недалеко от Нижневартовска могла произойти по четырем причинам, сообщили в Ростехнадзоре.

«Можно предположить следующие причины возникновения аварии: дефекты мест соединения участков трубопровода; потеря металла, вызванная внешней и/или внутренней коррозией и эрозией; изменение линейных нагрузок на трубопровод; внешние повреждения, вызванные окружающей средой», — заявили в ведомстве.

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Фактическая причина будет определена по итогам работы комиссии по техническому расследованию аварии Северо-Уральского управления Ростехнадзора, добавили там.

«Говорить о причинах произошедшего еще преждевременно, мы совместно с Ростехнадзором и другими ведомствами ведем эту работу. После того как будет установлена причина и локализация пропуска — будет принято решение о дальнейших действиях по данному газопродуктопроводу. Рассматриваем несколько вариантов, вплоть до строительства новой нитки. Безопасность для нас в приоритете», — говорил в понедельник, 8 марта, гендиректор «Сибура» Михаил Карисалов.