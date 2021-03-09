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Власти назвали возможные причины пожара на реке Обь

Ростехнадзор назвал возможные причины аварии на продуктопроводе «СибурТюменьГаза», которая привела к пожару на Оби. Среди них — потеря металла и дефекты мест соединения участков трубопровода
На месте возгорания на реке Обь
На месте возгорания на реке Обь (Фото: Андрей Виль / ТАСС)

Авария на подводном продуктопроводе «СибурТюменьГаза» на реке Обь недалеко от Нижневартовска могла произойти по четырем причинам, сообщили в Ростехнадзоре.

«Можно предположить следующие причины возникновения аварии: дефекты мест соединения участков трубопровода; потеря металла, вызванная внешней и/или внутренней коррозией и эрозией; изменение линейных нагрузок на трубопровод; внешние повреждения, вызванные окружающей средой», — заявили в ведомстве.

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Фактическая причина будет определена по итогам работы комиссии по техническому расследованию аварии Северо-Уральского управления Ростехнадзора, добавили там.

«Говорить о причинах произошедшего еще преждевременно, мы совместно с Ростехнадзором и другими ведомствами ведем эту работу. После того как будет установлена причина и локализация пропуска — будет принято решение о дальнейших действиях по данному газопродуктопроводу. Рассматриваем несколько вариантов, вплоть до строительства новой нитки. Безопасность для нас в приоритете», — говорил в понедельник, 8 марта, гендиректор «Сибура» Михаил Карисалов.

Пожар в акватории Оби после аварии на трубопроводе. Видео
Общество

Возгорание на реке Обь около Нижневартовска произошло вечером 6 марта. Причиной стала авария на подводном продуктопроводе, который принадлежит «Сибуру» и соединяет два его газоперерабатывающих завода. Как сообщил РБК представитель «СибурТюменьГаза», произошел пропуск широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ, или пропан-бутан, используемый в быту и как газомоторное топливо) с последующим кратковременным возгоранием.

По информации МЧС по Ханты-Мансийскому автономному округу, в результате пожара пострадал один человек, который не является сотрудником компании. Он получил легкие травмы — ожоги лица и шеи — и отказался от госпитализации, сообщили в ведомстве.

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Ростехнадзор усомнился в данных о безвредности аварии на объекте «Сибура»
Общество
Река Обь

В «СибурТюменьГазе» заверили, что утечка была оперативно локализована. От места пожара до ближайшего населенного пункта более 40 км, и рисков для населения и окружающей среды не было, сообщил РБК представитель компании.

В то же время Ростехнадзор после заявления «дочки» «Сибура» усомнился в том, что утечка на трубопроводе не несет рисков для населения и окружающей среды. По предварительным данным, на аварийном участке могло находиться около 700 т ШФЛУ, отметили в ведомстве.

Автор
Виктория Полякова
При участии
Тимофей Дзядко
Ростехнадзор авария «Сибур» Обь
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