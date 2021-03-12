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В Анапе загорелся восьмиэтажный жилой дом

В восьмиэтажном жилом доме загорелась мансарда. Площадь пожара составила 1,8 тыс. кв. м, из здания эвакуировали 300 человек. По предварительным данным, никто не пострадал

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В Анапе загорелся многоэтажный жилой дом, сообщило региональное управление МЧС.

О пожаре на улице Лазурная в службу сообщили в 4:19 мск. Возгорание произошло на мансардном этаже восьмиэтажного жилого дома.

По информации регионального управления МЧС, есть угроза распространения огня. Жильцов эвакуируют, для них подготовили пункты временного размещения.

Пожар тушат по повышенному, четвертому рангу, сообщили РБК в пресс-службе регионального управления МЧС. По предварительным данным, пострадавших нет, добавили в ведомстве. 

К 6:30 мск огонь распространился на площади 1,5 тыс. кв. м. Затем она увеличилась до 1,8 тыс. кв. м, сообщили РБК в краевом управлении МЧС. 

В тушении пожара участвуют 130 человек и 34 единицы техники. Эвакуированы 300 человек, сообщил телеканал «Вести Кубань».

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Авторы
Виктория Полякова, Екатерина Костина
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