В Анапе загорелся восьмиэтажный жилой дом
В Анапе загорелся многоэтажный жилой дом, сообщило региональное управление МЧС.
О пожаре на улице Лазурная в службу сообщили в 4:19 мск. Возгорание произошло на мансардном этаже восьмиэтажного жилого дома.
По информации регионального управления МЧС, есть угроза распространения огня. Жильцов эвакуируют, для них подготовили пункты временного размещения.
Пожар тушат по повышенному, четвертому рангу, сообщили РБК в пресс-службе регионального управления МЧС. По предварительным данным, пострадавших нет, добавили в ведомстве.