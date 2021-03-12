В Анапе загорелся восьмиэтажный жилой дом

К 6:30 мск огонь распространился на площади 1,5 тыс. кв. м. Затем она увеличилась до 1,8 тыс. кв. м, сообщили РБК в краевом управлении МЧС.

В тушении пожара участвуют 130 человек и 34 единицы техники. Эвакуированы 300 человек, сообщил телеканал «Вести Кубань».

В феврале в Сочи произошел пожар на седьмом этаже гостиницы. Огонь распространился на площади 600 кв. м. Из здания эвакуировали 23 человека, никто не пострадал.