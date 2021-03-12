Площадь пожара в восьмиэтажном доме в Анапе выросла в два раза

Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Площадь пожара в восьмиэтажном доме в Анапе выросла в два раза, но его дальнейшее распространение удалось остановить. Об этом РБК рассказали в МЧС.

«Пожар в восьмиэтажном жилом доме в Анапе локализован на площади 3150 кв. м», — сказали в ведомстве.

Региональное управление МЧС получило сообщение о возгорании в жилом доме на улице Лазурной в 4:19 мск. К 6:30 мск огонь распространился на площади 1,5 тыс. кв. м, а затем — до 1,8 тыс. кв. м. Пожару присвоили четвертый ранг опасности.

Жильцов дома эвакуировали и подготовили для них пункты временного размещения, всего эвакуировали 300 человек. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обещал помочь муниципальным властям с расселением жителей.