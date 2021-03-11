В Подмосковье произошел пожар в здании автосервиса с десятками машин

Фото: МЧС России

В подмосковной деревне Калиновка произошел пожар в здании автосервиса, где находились автомобили, сообщили РБК в пресс-службе управления МЧС по Московской области.

«Горят здание автосервиса и 22 автомобиля», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Сообщение о пожаре в одноэтажном здании автосервиса поступило в МЧС в 03:50 мск, говорится на сайте ведомства. К моменту прибытия пожарных огнем была охвачена площадь 150 кв. м. Огонь угрожал перекинуться на находившееся рядом с автосервисом административное здание и трансформаторную будку, отмечало МЧС. К 12.23 огонь удалось локализовать на площади 1670 кв. м, угроза его распространения миновала.

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Для тушения пожара были привлечены 65 человек, 19 единиц техники. О погибших и пострадавших не сообщается.