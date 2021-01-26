Под Анапой потушили крупный пожар в плавнях

Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Спасатели потушили пожар в плавнях под Анапой, в результате которого пострадала площадь в 48 га. Об этом сообщается на официальном сайте города.

В 23:50 мск спасателям удалось локализовать огонь, а в 01:50 — полностью потушить, говорится в сообщении. В тушении принимали участие около 90 огнеборцев и 28 единиц техники, в том числе болотоход.

Сейчас территорию осматривают, в том числе с помощью дронов. Причины возникновения пожара расследуются.

Ранее в главном управлении МЧС по Краснодарскому краю сообщали, что возгорание камыша в плавнях реки Анапки началось 25 января. Площадь активного горения составила 2 тыс. кв. м. К тушению огня привлекли 94 человека и 33 единицы техники, уточняли в ведомстве.