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Общество ,  
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Под Анапой потушили крупный пожар в плавнях

Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю
Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Спасатели потушили пожар в плавнях под Анапой, в результате которого пострадала площадь в 48 га. Об этом сообщается на официальном сайте города.

В 23:50 мск спасателям удалось локализовать огонь, а в 01:50 — полностью потушить, говорится в сообщении. В тушении принимали участие около 90 огнеборцев и 28 единиц техники, в том числе болотоход.

Сейчас территорию осматривают, в том числе с помощью дронов. Причины возникновения пожара расследуются.

Под Анапой лесные пожары привели к эвакуации туристов. Фоторепортаж
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Ранее в главном управлении МЧС по Краснодарскому краю сообщали, что возгорание камыша в плавнях реки Анапки началось 25 января. Площадь активного горения составила 2 тыс. кв. м. К тушению огня привлекли 94 человека и 33 единицы техники, уточняли в ведомстве.

В конце августа в Краснодарскойм крае произошли лесные пожары, ситуацию осложняли засуха и быстро меняющееся направление ветра. Из зоны распространения огня в Анапе эвакуировали 1 тыс. туристов, в районе Утриша власти ввели режим ЧС. Из-за пожара полиция завела дело по статье об уничтожении или повреждении лесных насаждений (ч. 2 ст. 261 УК РФ)

 

Анапа пожар
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