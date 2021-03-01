Роструд напомнил о трех коротких рабочих неделях весной

Этой весной россиян ждут три сокращенные рабочие недели. Об этом сообщил Роструд, передает «РИА Новости».

«Международный женский день 8 марта сократит рабочую неделю до 4 дней», — указало ведомство.

Кроме того, в первые две недели мая рабочими тоже будут только четыре дня (с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая). Дополнительные выходные сопровождают День весны и труда и День Победы.

Всего у россиян в 2021-м будет пять четырехдневных и две трехдневных рабочих недели. Первая сокращенная рабочая неделя уже прошла в феврале в связи с Днем защитника Отечества. Помимо мая короткие недели будут в июне, ноябре и декабре.