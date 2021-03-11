В правительстве отреагировали на список регионов для льготной ипотеки

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При обсуждении вопроса о продлении программы льготной ипотеки правительство пока не оценивало конкретные регионы. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин, говорится в сообщении, поступившем в РБК.

«Регионы, озвученные главой Банка России, на площадке правительства не рассматривались», — сообщил Хуснуллин. Сейчас, по его словам, сроки и условия продления льготной ипотеки находятся «на стадии обсуждения». «Мы работаем в тесном сотрудничестве с Центробанком и готовы совместно рассматривать все предложения по дальнейшему продлению льготных ипотечных программ», — добавил вице-премьер.

В интервью газете «Известия» глава ЦБ Эльвира Набиуллина назвала 24 региона, где спрос на жилье еще полностью не восстановился. Среди них: Башкортостан, Удмуртия, Алтай, Дагестан, Чечня, Ярославская, Томская, Курганская области и другие регионы.

По словам Набиуллиной, эти регионы могут стать кандидатами на продление программы льготного кредитования жилья. При этом глава Центробанка считает, что в целом программа исчерпала себя и ее надо сворачивать. Она неоднократно выступала против продления льготной ипотеки, говоря, что субсидирование процентных ставок негативно сказывается на стоимости и доступности жилья.

В то же время, президент Владимир Путин говорил, что программа поддержала строительную отрасль и в феврале поручил правительству продлить ее.