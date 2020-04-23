Путин поручил кабмину утвердить программу ипотеки под 6,5% до 1 мая

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Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 мая утвердить программу о выдаче льготных ипотечных кредитов по ставке 6,5% на жилье в новостройках. Поручение вошло в список мер по итогам совещания по вопросам развития строительной отрасли, опубликованный на сайте Кремля.

Программа льготной ипотеки затронет кредиты, которые выдадут россиянам до 1 ноября 2020 года на покупку жилья в новостройках стоимостью до 8 млн руб. в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 3 млн руб. в остальных регионах. На весь срок кредитования будет распространяться годовая ставка 6,5%.

Накануне Минфин внес проект постановления об ипотеке под 6,5% на новостройки в правительство.

16 апреля Путин распорядился запустить программу льготной ипотеки по ставке 6,5% на покупку «нового жилья комфорт-класса». По словам президента, программа даст возможность россиянам с помощью государства улучшить жилищные условия и поддержит строительную отрасль. По оценкам Путина, реализация программы в 2020 году потребует около 6 млрд руб.