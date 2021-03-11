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Антикризисные меры ,  
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Глава ЦБ назвала регионы-кандидаты на продление льготной ипотеки

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина перечислила 24 российских региона, где могут продлить программу льготной ипотеки на новостройки под 6,5% годовых. Об этом сообщает газета «Известия».

Набиуллина отметила, что программа была эффективна в качестве антикризисной меры, но уже исчерпала себя и, в целом, ее надо сворачивать. «Появились негативные эффекты: дополнительный спрос, который стимулируется льготной ипотекой, уходит прежде всего в рост цен», — указала она.

Сохранить льготную ипотеку еще на какое-то мнение, по мнению главы ЦБ, можно в регионах, где спрос на жилье полностью не восстановился. Уровень потенциального предложения на первичном рынке в таких субъектах выше, чем в среднем по России.

Хуснуллин объявил о продлении льготной ипотеки
Общество
Марат Хуснуллин

Набиуллина перечислила следующие регионы-кандидаты на продление ипотеки: Башкортостан, Удмуртия, Мордовия, Алтай, Дагестан, Чечня, Ингушетия, Ставропольский край, Новосибирская, Ростовская, Челябинская, Ярославская, Саратовская, Волгоградская, Тверская, Ульяновская, Кировская, Ивановская, Оренбургская, Омская, Псковская, Астраханская, Томская, Курганская области.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин объявил, что программа льготной ипотеки в России будет продлена после июля 2021 года, но с рядом ограничений. «Мы предложим новые механизмы по ипотеке, может, какие-то решения. Базово мы считаем, что мы продлим ипотеку», — сказал чиновник. Он допустил, что программу могут сохранить и после 2024 года.

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Президент Владимир Путин в рамках антикризисных мер поручил запустить программу льготной ипотеки в апреле 2020 года. Она предусматривает ставку 6,5% годовых при покупке жилья в новостройке с минимальным первоначальным взносом 15%. Сумма кредита не должна превышать 12 млн руб. для Москвы, Подмосковья, Петербурга и Ленинградской области и 6 млн — для других регионов.

Изначально программа действовала до ноября 2020-го, позже ее продлили до 1 июля 2021 года.

льготная ипотека ЦБ Эльвира Набиуллина
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