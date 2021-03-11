Глава ЦБ назвала регионы-кандидаты на продление льготной ипотеки

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина перечислила 24 российских региона, где могут продлить программу льготной ипотеки на новостройки под 6,5% годовых. Об этом сообщает газета «Известия».

Набиуллина отметила, что программа была эффективна в качестве антикризисной меры, но уже исчерпала себя и, в целом, ее надо сворачивать. «Появились негативные эффекты: дополнительный спрос, который стимулируется льготной ипотекой, уходит прежде всего в рост цен», — указала она.

Сохранить льготную ипотеку еще на какое-то мнение, по мнению главы ЦБ, можно в регионах, где спрос на жилье полностью не восстановился. Уровень потенциального предложения на первичном рынке в таких субъектах выше, чем в среднем по России.

Набиуллина перечислила следующие регионы-кандидаты на продление ипотеки: Башкортостан, Удмуртия, Мордовия, Алтай, Дагестан, Чечня, Ингушетия, Ставропольский край, Новосибирская, Ростовская, Челябинская, Ярославская, Саратовская, Волгоградская, Тверская, Ульяновская, Кировская, Ивановская, Оренбургская, Омская, Псковская, Астраханская, Томская, Курганская области.