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В России ужесточили требования к выдающим ипотеку организациям

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

В России ужесточили требования к организациям, которые могут выдавать ипотечный заем. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

«Правительство ужесточило требования к организациям, которые могут предоставлять ипотечные займы», — говорится в сообщении.

В кабмине пояснили, что соответствующие меры были приняты для того, чтобы не допустить на рынок недобросовестных игроков и тем самым усилить защиту прав граждан.

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Фото:Антон Новодережкин / ТАСС

В настоящее время в России выдавать ипотечные займы могут не только банки, но и другие финансовые организации. Для этого они должны быть включены в перечень уполномоченных компаний, за который отвечает единый институт развития в жилищной сфере — АО «Дом.РФ».

Ранее власти установили правила формирования такого списка и основные требования к его участникам. Так, было установлено, что претендовать на включение в перечень могут компании с опытом на рынке (не менее 200 выданных ипотечных займов до октября 2019 года). В новом постановлении уточняется, какие именно кредиты они должны иметь в своем «портфолио».

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«В частности, размер займа должен быть не менее 500 тыс. руб., минимальный срок — 36 месяцев. Деньги при этом необходимо было перечислить единовременно. Кроме того, размер процентной ставки не должен был превышать средневзвешенную процентную ставку по ипотечным кредитам более чем в два раза, а в договоре должно было быть прописано условие о страховании заложенного имущества», — пояснили в правительстве.

Отмечается также, что за предоставление недостоверной информации организация из перечня будет исключена.

Ранее президент Владимир Путин поручил правительству и Банку России обеспечить принятие закона о плавающих ставках и сроках для кредитов населению, включая ипотечные. В документе уточняется, что речь идет о необходимости регулировать порядок изменения переменных процентных ставок и сроков возврата потребительских кредитов, в том числе жилищных. Эта мера нужна для ограничения возможных рисков для заемщиков, считает глава государства.

ипотека займы кабмин РФ
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