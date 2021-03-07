В России ужесточили требования к выдающим ипотеку организациям

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В России ужесточили требования к организациям, которые могут выдавать ипотечный заем. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

«Правительство ужесточило требования к организациям, которые могут предоставлять ипотечные займы», — говорится в сообщении.

В кабмине пояснили, что соответствующие меры были приняты для того, чтобы не допустить на рынок недобросовестных игроков и тем самым усилить защиту прав граждан.

В настоящее время в России выдавать ипотечные займы могут не только банки, но и другие финансовые организации. Для этого они должны быть включены в перечень уполномоченных компаний, за который отвечает единый институт развития в жилищной сфере — АО «Дом.РФ».