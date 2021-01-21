Путин заявил о нехватке доступного жилья и росте цен на него в регионах

Президент отметил позитивные последствия реализации в России программы льготной ипотеки, но признал и наличие проблем

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Запущенная в России программа выдачи льготных ипотечных кредитов под 6,5% годовых поддержала строительную отрасль и открыла для россиян «дополнительные возможности» для покупки нового жилья. Об этом заявил на прошедшем в четверг в режиме видеоконференции совещании президент Владимир Путин.

Глава государства отметил, что благодаря программе жилье на первичном рынке смогли купить около 350 тыс. семей. В то же время Путин признал, что в этой сфере есть и проблемы.

«В отдельных регионах возникли дисбалансы на рынке жилья, существенно растут цены на недвижимость, не хватает доступных вариантов квартир», — сказал Путин.

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Президент указал на необходимость принятия мер для «выравнивания ценовой ситуации» на рынке жилья, в том числе за счет увеличения объема предложения.