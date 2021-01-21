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Финансы ,  
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Путин заявил о нехватке доступного жилья и росте цен на него в регионах

Президент отметил позитивные последствия реализации в России программы льготной ипотеки, но признал и наличие проблем
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Запущенная в России программа выдачи льготных ипотечных кредитов под 6,5% годовых поддержала строительную отрасль и открыла для россиян «дополнительные возможности» для покупки нового жилья. Об этом заявил на прошедшем в четверг в режиме видеоконференции совещании президент Владимир Путин.

Глава государства отметил, что благодаря программе жилье на первичном рынке смогли купить около 350 тыс. семей. В то же время Путин признал, что в этой сфере есть и проблемы.

«В отдельных регионах возникли дисбалансы на рынке жилья, существенно растут цены на недвижимость, не хватает доступных вариантов квартир», — сказал Путин.

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Президент указал на необходимость принятия мер для «выравнивания ценовой ситуации» на рынке жилья, в том числе за счет увеличения объема предложения.

Программа льготной ипотеки была запущена в апреле прошлого года, вскоре после начала пандемии. Изначально она должна была действовать до 1 ноября, но в октябре правительство продлило ее до 1 июля 2021-го. По условиям программы, россияне могут взять кредит под 6,5% на покупку новостройки с минимальным первоначальным взносом 15%. Сумма кредита не должна превышать 12 млн руб. для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также 6 млн руб. для других регионов. На фоне смягчения денежно-кредитной политики ЦБ, который за 2020 год снизил ключевую ставку с 6,25 до 4,25%, банки начали предлагать ипотеку по этой программе по ставке даже ниже 6,5%, в районе 6%.

Набиуллина призвала «своевременно» свернуть программу льготной ипотеки
Финансы
Эльвира Набиуллина

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Дискуссия о «пузырях»

Аналитики высказывали опасения из-за возможного возникновения «пузыря» в связи с продлением программы еще в прошлый раз, хотя и признавали, что пока до кризиса еще далеко. В ноябре председатель ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что программу нужно вовремя завершить: «Виден рост цен на жилье на первичном рынке, который уже опережает и инфляцию, и рост доходов населения. В итоге доступность жилья для людей может упасть, несмотря на льготную ставку. Своевременное завершение этой антикризисной программы позволит избежать формирования «пузырей» и сбалансировать на рыночной основе спрос и предложение на рынке жилья». ЦБ в своем обзоре объяснял, что «бум на рынке недвижимости» без роста доходов россиян может привести к снижению доступности жилья, росту долговой нагрузки граждан и рискам для банков.

Продлением льготной ипотеки из-за возможного формирования «пузыря» был обеспокоен и Минфин, так как выдача кредитов по слишком низким ставкам может привлечь в банки неподготовленных заемщиков и привести к формированию «пузыря» на ипотечном рынке. «Значительное расширение программ субсидирования за пределами «антикризиса» может стать такой пирамидой для бюджета, потому что мы не знаем, какая ставка будет через 10–15 лет», — говорил замминистра финансов Алексей Моисеев.

ЦБ зафиксировал «существенный» рост плохих долгов в ипотеке
Финансы
Фото:Василий Шитов / ТАСС

Зато в пользу продления программы высказывался вице-премьер Марат Хуснуллин. «Как отвечающий за отрасль буду отстаивать право и буду доказывать, что ипотеку надо продлевать и дальше. Без этого развитие страны и реализация нацпроектов невозможны», — заявил он в конце ноября. По мнению зампреда правительства, ипотечная ставка в России должна составлять 4–5%.

Авторы
Антон Фейнберг, Евгений Калюков
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