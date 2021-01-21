Путин заявил о нехватке доступного жилья и росте цен на него в регионах

Программа льготной ипотеки была запущена в апреле прошлого года, вскоре после начала пандемии. Изначально она должна была действовать до 1 ноября, но в октябре правительство продлило ее до 1 июля 2021-го. По условиям программы, россияне могут взять кредит под 6,5% на покупку новостройки с минимальным первоначальным взносом 15%. Сумма кредита не должна превышать 12 млн руб. для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также 6 млн руб. для других регионов. На фоне смягчения денежно-кредитной политики ЦБ, который за 2020 год снизил ключевую ставку с 6,25 до 4,25%, банки начали предлагать ипотеку по этой программе по ставке даже ниже 6,5%, в районе 6%.
Аналитики высказывали опасения из-за возможного возникновения «пузыря» в связи с продлением программы еще в прошлый раз, хотя и признавали, что пока до кризиса еще далеко. В ноябре председатель ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что программу нужно вовремя завершить: «Виден рост цен на жилье на первичном рынке, который уже опережает и инфляцию, и рост доходов населения. В итоге доступность жилья для людей может упасть, несмотря на льготную ставку. Своевременное завершение этой антикризисной программы позволит избежать формирования «пузырей» и сбалансировать на рыночной основе спрос и предложение на рынке жилья». ЦБ в своем обзоре объяснял, что «бум на рынке недвижимости» без роста доходов россиян может привести к снижению доступности жилья, росту долговой нагрузки граждан и рискам для банков.
Продлением льготной ипотеки из-за возможного формирования «пузыря» был обеспокоен и Минфин, так как выдача кредитов по слишком низким ставкам может привлечь в банки неподготовленных заемщиков и привести к формированию «пузыря» на ипотечном рынке. «Значительное расширение программ субсидирования за пределами «антикризиса» может стать такой пирамидой для бюджета, потому что мы не знаем, какая ставка будет через 10–15 лет», — говорил замминистра финансов Алексей Моисеев.
Зато в пользу продления программы высказывался вице-премьер Марат Хуснуллин. «Как отвечающий за отрасль буду отстаивать право и буду доказывать, что ипотеку надо продлевать и дальше. Без этого развитие страны и реализация нацпроектов невозможны», — заявил он в конце ноября. По мнению зампреда правительства, ипотечная ставка в России должна составлять 4–5%.
Авторы
Антон Фейнберг, Евгений Калюков