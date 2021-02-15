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Путин поручил продлить программу льготной ипотеки до 2024 года

Президент дал поручение правительству изучить в том числе возможность снижения процентной ставки по льготной ипотеке для семей с двумя и более детьми
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Президент Владимир Путин поручил правительству совместно с Банком России представить предложения о реализации льготных ипотечных программ в 2021–2024 годах. Это следует из перечня поручений по итогам совещания по экономическим вопросам 21 января, опубликованного на сайте Кремля.

«Представить предложения по порядку реализации льготных ипотечных программ в 2021–2024 годах, рассмотрев в том числе возможность снижения процентной ставки по программе льготной ипотеки для семей, имеющих двух и более детей», — говорится на сайте.

Срок выполнения — 31 марта. Ответственными назначены глава Центробанка Эльвира Набиуллина и премьер-министр Михаил Мишустин.

Путин потребовал реагировать на необоснованный рост цен на жилье
Общество
Фото:Сергей Ермохин / ТАСС

Также правительство рассмотрит вопрос об увеличении объема финансирования мероприятий, включенных в графики по решению проблем пострадавших от недобросовестных действий застройщиков.

Программа льготной ипотеки, позволяющая приобрести жилье в кредит под 6,5% годовых, начала работать в апреле во время первой волны пандемии COVID-19 по предложению президента. Программа позволяет взять льготную ипотеку на сумму до 12 млн руб. в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и до 6 млн руб. — в остальных регионах. Программа должна была действовать до ноября 2020 года, позже ее продлили до 1 июля 2021-го.

В конце января Путин заявил, что программа льготной ипотеки под 6,5% поддержала строительную отрасль и позволила около 350 тыс. семей купить жилье на первичном рынке. Глава государства обратил внимание на проблемы в некоторых регионах, где «возникли дисбалансы на рынке жилья, существенно растут цены на недвижимость, не хватает доступных вариантов квартир».

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В начале февраля представитель Центробанка, глава департамента финансовой стабильности Елизавета Данилова заявила, что программу необходимо постепенно сворачивать и продолжить только в регионах, где складывается более сложная ситуация на рынке жилья.

Из-за льготной программы резко выросли спрос и цены на недвижимость, особенно Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В декабре Путин призвал правительство отреагировать на необоснованный рост цен на жилье. По его словам, рынок отреагировал ростом цен, поскольку «все участники рынка увидели, что объем кредитных ресурсов выделяется приличный».

Автор
Виктория Тютина
ипотека льготная ипотека Владимир Путин правительство Банк России
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Бизнес
В ЦБ выступили против продления льготной ипотеки во всех регионах
Экономика
Путин потребовал реагировать на необоснованный рост цен на жилье
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