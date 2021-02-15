Путин поручил продлить программу льготной ипотеки до 2024 года

Президент дал поручение правительству изучить в том числе возможность снижения процентной ставки по льготной ипотеке для семей с двумя и более детьми

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Президент Владимир Путин поручил правительству совместно с Банком России представить предложения о реализации льготных ипотечных программ в 2021–2024 годах. Это следует из перечня поручений по итогам совещания по экономическим вопросам 21 января, опубликованного на сайте Кремля.

«Представить предложения по порядку реализации льготных ипотечных программ в 2021–2024 годах, рассмотрев в том числе возможность снижения процентной ставки по программе льготной ипотеки для семей, имеющих двух и более детей», — говорится на сайте.

Срок выполнения — 31 марта. Ответственными назначены глава Центробанка Эльвира Набиуллина и премьер-министр Михаил Мишустин.

Также правительство рассмотрит вопрос об увеличении объема финансирования мероприятий, включенных в графики по решению проблем пострадавших от недобросовестных действий застройщиков.