Руководитель аппарата парламента Армении подал в отставку

Тигран Галстян (Фото: parliament.am)

Руководитель аппарата парламента Армении Тигран Галстян подал в отставку. Об этом сообщается на сайте законодательного органа страны.

«Руководитель — генеральный секретарь аппарата Национального собрания Тигран Галстян подал заявление об отставке», — говорится в сообщении. Уточняется, что он переходит на работу в частный сектор.

Ранее в Армении в отставку отправили начальника Генштаба Оника Гаспаряна и его первого заместителя Тирана Хачатряна.

Хачатряна отстранили от должности, после того как он раскритиковал слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о неэффективности имевшихся на вооружении армянской армии «Искандеров» во время конфликта в Нагорном Карабахе. Пашинян утверждал, что из всех выпущенных ракет сработало только 10%. В свою очередь, Хачатрян назвал заявления Пашиняна «несерьезными».