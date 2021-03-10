Руководитель аппарата парламента Армении подал в отставку

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 10 марта
USD ЦБ: 74,26 (-0,16) Инвестиции, 09 мар, 17:24
Курс евро на 10 марта
EUR ЦБ: 88,17 (-0,76) Инвестиции, 09 мар, 17:24
Матч молодежных «Локомотива» и ЦСКА перенесли из-за мороза Спорт, 15:01 Как устроен удобный мобильный банкинг для бизнеса РБК и СберБизнес, 14:58 Ведущие автожурналистки назвали машину года для женщин Авто, 14:56 Акции «Ювентуса» рухнули на 8% после вылета из Лиги чемпионов Инвестиции, 14:54 Депутаты рассказали, будут ли они вести Twitter после мер Роскомнадзора Политика, 14:52 Росгвардия назвала все конфликты с журналистами на митингах провокациями Общество, 14:52 «Яндекс» раскрыл, как пользователи искали известные композиции без слов Технологии и медиа, 14:51 Цена в $1 млн и замена доллара. Самые яркие прогнозы на биткоин Крипто, 14:50 Власти России ограничили работу Twitter. Главное Технологии и медиа, 14:32 Сборная России выиграла четвертое золото на ЧМ по фристайлу и сноуборду Спорт, 14:27 Ректор ИТМО: почему государство — самый жадный инвестор для стартапа Pro, 14:22 Глава совета по вакцинации ФРГ оценил шанс на одобрение «Спутника V» в ЕС Общество, 14:15 Шэрон Стоун получила первый тираж своих мемуаров Стиль, 14:12 Руководитель аппарата парламента Армении подал в отставку Политика, 14:03
Конфликт Армении и Азербайджана ,  
0 

Руководитель аппарата парламента Армении подал в отставку

Тигран Галстян
Тигран Галстян (Фото: parliament.am)

Руководитель аппарата парламента Армении Тигран Галстян подал в отставку. Об этом сообщается на сайте законодательного органа страны.

«Руководитель — генеральный секретарь аппарата Национального собрания Тигран Галстян подал заявление об отставке», — говорится в сообщении. Уточняется, что он переходит на работу в частный сектор.

Военное руководство Армении поддержало требование об отставке Пашиняна
Политика
Никол Пашинян

Ранее в Армении в отставку отправили начальника Генштаба Оника Гаспаряна и его первого заместителя Тирана Хачатряна.

Хачатряна отстранили от должности, после того как он раскритиковал слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о неэффективности имевшихся на вооружении армянской армии «Искандеров» во время конфликта в Нагорном Карабахе. Пашинян утверждал, что из всех выпущенных ракет сработало только 10%. В свою очередь, Хачатрян назвал заявления Пашиняна «несерьезными».

Слова Пашиняна и отставка Хачатряна спровоцировали политический кризис в стране. Генштаб потребовал немедленной отставки самого премьера.

Пашинян, в свою очередь, потребовал отставки уже главы Генштаба Гаспаряна. Однако президент Армении Армен Саркисян отказался ее утвердить и дважды отклонил проект указа, направленный премьером. В соответствии с Конституцией Армении после этого указ должен был вступить в законную силу, и правительство объявило об отставке главы Генштаба. Саркисян обратился в Конституционный суд с просьбой проверить отдельные части закона на конституционность в связи с увольнением Гаспаряна.

Читайте на РБК Pro
Как коронавирус отучил людей брать больничные — Bloomberg Управление проектами: как это поможет достичь цели бизнеса РБК Pro: чем рискует гендиректор при нарушении Трудового кодекса Почему накаляется борьба между ИТ-гигантами — The Economist
Армения парламент отставка
Материалы по теме
Военное руководство Армении поддержало требование об отставке Пашиняна
Политика
Глава Генштаба Армении назвал свою отставку противоречащей Конституции
Политика
У здания парламента Армении начались столкновения полиции и протестующих
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter