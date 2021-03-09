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«ВКонтакте» обжалует штраф за несвоевременное удаление призывов к акциям

Фото: vk / VK
Фото: vk / VK

Администрация социальной сети «ВКонтакте» планирует обжаловать решение суда, который оштрафовал платформу за несвоевременное удаление призывов к участию в несогласованных с властями акциях. Об этом РБК сообщили в пресс-службе соцсети.

«Мы планируем обжаловать штраф», — заявили во «ВКонтакте».

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Ранее, 9 марта, мировой судья судебного участка № 7 Центрального района Санкт-Петербурга оштрафовал соцсеть на 1,5 млн руб. из-за несоблюдения требований Роскомнадзора по удалению в течение суток материалов с призывами к участию в несанкционированных акциях.

Как следует из сообщения объединенной пресс-службы судов города, 20 января Роскомнадзор направил руководству «ВКонтакте» требование пресекать вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные митинги. В сообщении пресс-службы судов говорилось, что в соцсети были обнаружены аккаунты, которые использовались для вовлечения несовершеннолетних в несогласованные митинги. Однако, как указывают в Роскомнадзоре, соцсеть не выполнила вовремя одно из таких требований. Аналогичные обращения ведомство направляло в TikTok, Facebook, Twitter, Instagram и YouTube.

Акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального, который был арестован после возращения из Германии, прошли 23 и 31 января, а также 2 февраля в десятках городах России. Митинги не были согласованы с властями. По информации правозащитников проекта «ОВД-Инфо», по всей стране в первый день были задержаны более 4 тыс. человек, в связи с акцией 31 января — свыше 5 тыс., 2 февраля — почти 1,5 тыс. МВД данные о числе задержанных не публиковало. В начале февраля в министерстве сообщили, что после акций протеста было заведено 90 уголовных дел.

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