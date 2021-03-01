Роскомнадзор пригрозил Twitter штрафами за неудаление информации

Роскомнадзор составит в отношении Twitter протоколы об административном правонарушении из-за неудаления запрещенной информации. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает ТАСС.

«Протоколы будут переданы в суд, который определит сумму штрафов. Компания Twitter Inc осведомлена о намерениях Роскомнадзора», — рассказали в пресс-службе.

Если после уведомления Роскомнадзора Twitter не ограничит доступ к запрещенной информации, интернет-платформа может быть оштрафована на сумму от 800 тыс. до 4 млн руб. В случае повторного нарушения сумма штрафа увеличится до десятой части годовой выручки компании, добавили в ведомстве.

Ранее Роскомнадзор сообщил, что с 2017 года направил в Twitter более 28 тыс. требований об удалении материалов с запрещенной в России информацией, при этом 2862 материала так и не были удалены. Речь идет о порнографических изображениях детей и подростков, материалах на тему самоубийств, а также информации об изготовлении и использовании наркотических средств.