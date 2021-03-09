Кремль ответил на данные США о военных возможностях России в космосе

Дмитрий Песков (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

В Кремле предположили, что само существование России вызывает обеспокоенность у США. Так пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал слова главы космического командования США о возможностях, которыми обладают Россия и Китай в космосе.

«Такое ощущение, что само существование России вызывает обеспокоенность у некоторых американских генералов», — прокомментировал Песков.

Представитель Кремля также добавил, что опасения являются беспочвенными. «Россия — мирная страна и ценит российско-американское сотрудничество в космосе», — отметил Песков.

Ранее командующий Космическими силами Соединенных Штатов генерал Джон Реймонд в интервью The New York Times выразил обеспокоенность наличием у России вооружения, которое способно нарушить работу американских спутников. Генерал также рассказал об одном из российских спутников. Он считает, что российский спутник создан «для уничтожения американских спутников на околоземной орбите».