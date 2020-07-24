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Россия ответила США на обвинения в испытании противоспутникового оружия

Представители США и Британии пытаются подать ситуацию в искаженном виде, чтобы оправдать свои программы по размещению оружия в космосе, заявили в российском МИД. Ранее Россию обвинили в испытании противоспутникового оружия
Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости
Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Обвинения США и Великобритании в адрес России, что она испытывает космическое противоспутниковое оружие, являются пропагандистским информационным вбросом, говорится в сообщении российского МИД.

23 июля американские военные заявили, что Россия провела такое испытание 15 июля, а запуск «объекта» был выполнен рядом с другим российским спутником. Обеспокоенность в связи с тем, что Россия запустила «объект с оружейными характеристиками», также выразила Великобритания.

Эти обвинения в МИДе назвали очередным антироссийским выпадом, который составляет часть информационной кампании Вашингтона по дискредитации российской космической деятельности и мирных инициатив по предотвращению гонки вооружений в космосе.

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По мнению ведомства, представители США и Великобритании вновь пытаются подать ситуацию в искаженном виде, чтобы отвлечь внимание от реальных угроз в космосе и оправдать свои программы по размещению там оружия, а также добиться выделения дополнительного финансирования под эти цели.

В российском МИД напомнили, что 27 июля в Вене пройдет российско-американская встреча экспертов по космической безопасности. «Хотелось бы надеяться, что таким образом [США] не пытаются предопределить тональность и результаты встречи», — отметили в министерстве. В нем указали, что «проведенные Минобороны 15 июля испытания не создавали угрозы для других космических объектов и, главное, не нарушали никаких норм и принципов международного права».

По данным Минобороны, суть испытаний состояла в том, что российский спутник-инспектор с близкого расстояния проверил «российский космический аппарат с использованием специализированной аппаратуры» и получил «ценную информацию о техническом состоянии инспектируемого объекта», отметили в МИДе.

В заключение ведомство попросило представителей США и Великобритании «проявить профессионализм и вместо каких-то пропагандистских информационных вбросов сесть за стол переговоров».

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Фото: Максим Блинов / РИА Новости

По данным Космического командования США, 15 июля Россия провела испытание космического противоспутникового оружия. Глава британской космической программы вице-маршал Харви Смит заявил, что действия России угрожают мирному использованию космоса.

Автор: Виктория Полякова
Теги: МИД России, космос, гонка вооружений
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