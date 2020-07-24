Россия ответила США на обвинения в испытании противоспутникового оружия

Представители США и Британии пытаются подать ситуацию в искаженном виде, чтобы оправдать свои программы по размещению оружия в космосе, заявили в российском МИД. Ранее Россию обвинили в испытании противоспутникового оружия

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Обвинения США и Великобритании в адрес России, что она испытывает космическое противоспутниковое оружие, являются пропагандистским информационным вбросом, говорится в сообщении российского МИД.

23 июля американские военные заявили, что Россия провела такое испытание 15 июля, а запуск «объекта» был выполнен рядом с другим российским спутником. Обеспокоенность в связи с тем, что Россия запустила «объект с оружейными характеристиками», также выразила Великобритания.

Эти обвинения в МИДе назвали очередным антироссийским выпадом, который составляет часть информационной кампании Вашингтона по дискредитации российской космической деятельности и мирных инициатив по предотвращению гонки вооружений в космосе.

По мнению ведомства, представители США и Великобритании вновь пытаются подать ситуацию в искаженном виде, чтобы отвлечь внимание от реальных угроз в космосе и оправдать свои программы по размещению там оружия, а также добиться выделения дополнительного финансирования под эти цели.