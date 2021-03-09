В США заявили о беспокойстве в связи с возможностями России в космосе

США обеспокоены возможностями, которыми обладают Россия и Китай в космосе. Об этом заявил командующий Космическими силами Соединенных Штатов генерал Джон Реймонд в интервью The New York Times.

«И Китай, и Россия имеют несколько наземных лазерных систем разной мощности. <...> Для уничтожения или повреждения с земли, или для нарушения нашей способности использовать спутники <...> У обеих стран есть возможности на орбите, которые вызывают беспокойство», — отметил Реймонд.

Генерал также рассказал об одном из российских спутников. Он сравнил его с матрешкой и предположил, что он создан «для уничтожения американских спутников на околоземной орбите».

В декабре прошлого года Космическое командование Министерства обороны США сообщило, что Россия провела испытания противоспутниковой ракеты прямого перехвата (системы DA-ASAT). Дату и место испытаний в Пентагоне не назвали, но отметили, что Москва разрабатывает и испытывает несколько типов космического оружия, в том числе лазерное.