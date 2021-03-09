В США заявили о беспокойстве в связи с возможностями России в космосе

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 марта
USD ЦБ: 74,43 (+0,64) Инвестиции, 05 мар, 14:01
Курс евро на 6 марта
EUR ЦБ: 88,93 (-0,01) Инвестиции, 05 мар, 14:01
В США школьник непреднамеренно взорвал самодельную бомбу Общество, 08:09 Рекорд экспорта продуктов, Manizha на «Евровидении». Главное за ночь Общество, 08:07 Год обвалу цен на нефть. Что важно знать Экономика, 08:00 Как локальный стартап оцифровал индустрию торговли Индии — Bloomberg Pro, 07:56 Reuters назвал проблемы при выплате «ковидных» $1,4 тыс. американцам Общество, 07:53 Нейросети, управление кадрами и деловой дресс-код: строим «умный» бизнес РБК Стиль и Ermanno Scervino, 07:50 В Хакасии пропали трое туристов на снегоходах Общество, 07:36 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 9 марта Общество, 07:30 В США заявили о беспокойстве в связи с возможностями России в космосе Общество, 07:12 СМИ узнали о договоре производителей птицы и ретейла зафиксировать цены Бизнес, 07:09 Россия в 2020 году показала рекорд по поставкам продовольствия за рубеж Бизнес, 07:00 Не про деньги: как фонды развивают культуру, образование и науку РБК и Фонд Потанина, 06:51 В Генпрокуратуре назвали профессии-лидеры по мелким взяткам Общество, 06:24 Роскомнадзор потребовал у Telegram заблокировать собирающих данные ботов Общество, 06:04
Общество ,  
0 

В США заявили о беспокойстве в связи с возможностями России в космосе

США обеспокоены возможностями, которыми обладают Россия и Китай в космосе. Об этом заявил командующий Космическими силами Соединенных Штатов генерал Джон Реймонд в интервью The New York Times.

«И Китай, и Россия имеют несколько наземных лазерных систем разной мощности. <...> Для уничтожения или повреждения с земли, или для нарушения нашей способности использовать спутники <...> У обеих стран есть возможности на орбите, которые вызывают беспокойство», — отметил Реймонд.

Генерал также рассказал об одном из российских спутников. Он сравнил его с матрешкой и предположил, что он создан «для уничтожения американских спутников на околоземной орбите».

Космические силы США заявили об испытаниях Россией антиспутниковой ракеты
Политика
Фото:Руслан Шамуков / ТАСС

В декабре прошлого года Космическое командование Министерства обороны США сообщило, что Россия провела испытания противоспутниковой ракеты прямого перехвата (системы DA-ASAT). Дату и место испытаний в Пентагоне не назвали, но отметили, что Москва разрабатывает и испытывает несколько типов космического оружия, в том числе лазерное.

Тогда в Вашингтоне заявили, что разработка и развертывание нескольких типов противоспутникового оружия противоречит «дипломатической и публичной позиции России против размещения оружия в космосе».

Также Космическое командование США сообщало об испытаниях российской противоспутниковой ракеты в апреле 2020 года. Тогда в Пентагоне уточнили, что это оружие может уничтожать спутники, которые находятся на низкой околоземной орбите (высота над поверхностью планеты — 160–2000 км). О проведении Россией испытания космического противоспутникового оружия в США сообщали и в июле прошлого года.

Читайте на РБК Pro
РБК Pro: чем умные ошибки отличаются от глупых — опыт инженера NASA РБК Pro: на книжной полке Сатьи Наделлы. Что читает CEO Microsoft Без «угу» и «ага»: как правильно слушать и расположить к себе собеседника Не играй, а зарабатывай: могут ли видеоигры принести инвестору доход

После этого МИД России заявил, что обвинения в адрес Москвы об испытании космического противоспутникового оружия являются пропагандистским информационным вбросом. В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что представители США и Великобритании пытаются подать ситуацию в искаженном виде, чтобы оправдать свои программы по размещению оружия в космосе.

США космос спутники
Материалы по теме
Космические силы США заявили об испытаниях Россией антиспутниковой ракеты
Политика
Россия ответила США на обвинения в испытании противоспутникового оружия
Политика
В ВВС США заявили об испытаниях Россией противоспутниковой ракеты
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter