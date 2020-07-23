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Политика ,  
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США и Британия обвинили Россию в испытании противоспутникового оружия

Запуск ракеты-носителя «Союз-2» с космодрома Плесецк
Запуск ракеты-носителя «Союз-2» с космодрома Плесецк (Фото: Global Look Press)

Космическое командование США обладает доказательствами, которые свидетельствуют о проведении Россией испытания космического противоспутникового оружия. Об этом говорится в Twitter командования.

По данным ведомства, испытание прошло 15 июля, а запуск «объекта» провели рядом с другим российским спутником.

О беспокойстве в связи с тем, что Россия запустила «объект с оружейными характеристиками», также заявил глава британской космической программы вице-маршал Харви Смит в Twitter.

«Действия подобного рода угрожают мирному использованию космического пространства и создают риск того, что обломки могут создать угрозу для спутников и космических систем, от которых зависит мир», — написал Смит.

Также Смит призвал Россию сотрудничать с Великобританией и другими партнерами для обеспечения ответственного поведения в космосе.

Минобороны успешно испытало спутник-инспектор
Общество
Фото: NASA / Getty Images

Ранее Космическое командование ВВС США обвинило Россию в проведении испытания противоспутниковой ракеты в апреле текущего года.

В заявлении говорилось, что оружие способно уничтожать спутники, которые находятся на низкой околоземной орбите (высота над поверхностью планеты 160–2000 км). Глава Космического командования ВВС Джон Реймонд заявил, что в связи с испытанием России ракет прямого перехвата угрозы для США и союзников «реальны, серьезны и возрастают».

В июне Минобороны США представило стратегию обороны в космосе в ответ на «серьезную угрозу» со стороны Китая и России. В документе говорилось, что эти страны считают космос пространством «для современной войны», а также рассматривают использование возможностей противоракетной обороны как средство для снижения военной эффективности Соединенных Штатов. В МИД России заявили, что американская стратегия обороны подтверждает агрессивную направленность курса Вашингтона в космосе.

Теги: США, Великобритания, космос, оружие
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