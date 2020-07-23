США и Британия обвинили Россию в испытании противоспутникового оружия
Космическое командование США обладает доказательствами, которые свидетельствуют о проведении Россией испытания космического противоспутникового оружия. Об этом говорится в Twitter командования.
По данным ведомства, испытание прошло 15 июля, а запуск «объекта» провели рядом с другим российским спутником.
О беспокойстве в связи с тем, что Россия запустила «объект с оружейными характеристиками», также заявил глава британской космической программы вице-маршал Харви Смит в Twitter.
«Действия подобного рода угрожают мирному использованию космического пространства и создают риск того, что обломки могут создать угрозу для спутников и космических систем, от которых зависит мир», — написал Смит.
Также Смит призвал Россию сотрудничать с Великобританией и другими партнерами для обеспечения ответственного поведения в космосе.