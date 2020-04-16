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В ВВС США заявили об испытаниях Россией противоспутниковой ракеты

Россия проводит испытания противоспутниковой ракеты прямого перехвата. Об этом сообщается на сайте Космического командования ВВС США.

Как указано в заявлении, оружие может уничтожать спутники, которые находятся на низкой околоземной орбите (высота над поверхностью планеты 160-2000 км). Космическое командование отмечает, испытание ракеты последовало после маневров российских спутников российских спутников, обозначенных как «Космос-2542» и «Космос-2543», о которых США сообщали в феврале. Тогда американская сторона утверждала, что они находятся в опасной близости от спутника США USA-245, который также известен под названием KH-11 и входит в разведывательную группу Keyhole/Chrystal, чьи спутники могут наблюдать за всей поверхностью Земли.

«Испытание Россией DA-ASAT (противоспутниковых ракет прямого перехвата, direct-ascent anti-satellite weapon) показывает еще один пример того, что угрозы для космических систем США и [их] союзников реальны, серьезны и возрастают», — заявил глава Космического командования ВВС Джон Реймонд.

Материал дополняется

Теги: ВВС США, космос
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