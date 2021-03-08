В Госдуме пообещали меры против «беспредела глобальных ИT-компаний»

Вячеслав Володин (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Госдума России будет предлагать законодательные решения против блокировки российских СМИ в социальных сетях. Об этом заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Накануне администрация Facebook заблокировала статью РБК, в которой со ссылкой на сообщение ФСБ от 18 февраля говорилось, что сотрудники службы задержали в Воронеже предполагаемых сторонников украинской молодежной радикальной группы МКУ. Статья была заблокирована на основе выводов эксперта украинского сайта StopFake, утверждавшего, что задержанные не связаны с неонацистами Украины.

«Со стороны Facebook подобное происходит не впервые — ранее также поступали Instagram и Twitter. Считаю, что такое неприемлемо. Это нарушает наше национальное законодательство», — отметил Володин.

Он напомнил, что сейчас во многих странах, включая Италию, Австралию и Индию, вырабатывают меры по борьбе с «беспределом глобальных ИT-компаний». Володин подчеркнул, что Россия в скором времени планирует обменяться предложениями по решению данной международной проблемы с иностранными коллегами.