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В Госдуме пообещали меры против «беспредела глобальных ИT-компаний»

Вячеслав Володин
Вячеслав Володин (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Госдума России будет предлагать законодательные решения против блокировки российских СМИ в социальных сетях. Об этом заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Накануне администрация Facebook заблокировала статью РБК, в которой со ссылкой на сообщение ФСБ от 18 февраля говорилось, что сотрудники службы задержали в Воронеже предполагаемых сторонников украинской молодежной радикальной группы МКУ. Статья была заблокирована на основе выводов эксперта украинского сайта StopFake, утверждавшего, что задержанные не связаны с неонацистами Украины.

«Со стороны Facebook подобное происходит не впервые — ранее также поступали Instagram и Twitter. Считаю, что такое неприемлемо. Это нарушает наше национальное законодательство», — отметил Володин.

Роскомнадзор потребовал от Facebook разблокировать статью РБК
Политика
Фото:Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Он напомнил, что сейчас во многих странах, включая Италию, Австралию и Индию, вырабатывают меры по борьбе с «беспределом глобальных ИT-компаний». Володин подчеркнул, что Россия в скором времени планирует обменяться предложениями по решению данной международной проблемы с иностранными коллегами.

«Речь может идти о корректировке национального законодательства, о подготовке модельных законов с целью соблюдения прав и свобод граждан, а также обеспечения цифрового суверенитета», — заключил председатель Госдумы России.

В начале марта председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко также заявила о необходимости разработать меры, которые заставят зарубежные ИT-компании соблюдать российские законы и требования Роскомнадзора.

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В феврале Twitter заблокировал 69 российских аккаунтов, действия которых, по мнению администрации соцсети, были направлены на «ослабление стабильности и надежности НАТО», и 31 российский аккаунт, которые якобы связаны с Агентством интернет-исследований. Роскомнадзор потребовал от руководства разъяснить причины блокировки 100 российских аккаунтов.

Вячеслав Володин Госдума блокировка соцсети СМИ
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