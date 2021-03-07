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Политика ,  
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Роскомнадзор потребовал от Facebook разблокировать статью РБК

Роскомнадзор потребовал разблокировать статьи РБК и «Коммерсанта» о задержании в Воронеже сторонников украинских радикалов, написанные по релизу ФСБ. Facebook ограничила доступ на основе выводов эксперта украинского сайта StopFake
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Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Роскомнадзор потребовал от Facebook восстановить доступ к статьям, опубликованным на официальных страницах российских СМИ, в том числе РБК, в соцсети, говорится в сообщении ведомства.

В письме, направленном руководству Facebook, отмечается, что данные действия администрации соцсети «нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и являются актом цензуры», сообщили в Роскомнадзоре.

В ведомстве напомнили, что в феврале президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах за цензуру российских СМИ в интернете.

«Ограничение права россиян на свободный поиск информации повлечет наложение административного штрафа на владельцев социальной сети до 1 млн руб. При повторном правонарушении сумма штрафа увеличивается до 3 млн руб.», — добавили в Роскомнадзоре.

Facebook заблокировал основанную на релизе ФСБ статью РБК
Общество
Фото:Thibault Camus / AP

О том, что администрация Facebook заблокировала статью РБК, стало известно 7 марта. Речь шла о материале, написанном на основе релиза ФСБ от 18 февраля. В нем говорилось, что сотрудники службы задержали в Воронеже предполагаемых сторонников украинской молодежной радикальной группы МКУ. В домах у подозреваемых нашли экстремистскую литературу, символику националистических организаций, холодное оружие, а также средства связи, содержащие информацию о совершенных преступлениях, сообщили в ФСБ.

В сообщении Следственного комитета говорилось, что против трех жителей Воронежа в возрасте 18, 19 и 33 лет было заведено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 282 УК (совершение действий, направленных на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства человека и группы лиц по признакам национальности, совершенные публично, организованной группой). Кроме того, по делу по факту избиения человека проходит еще один 26-летний местный житель.

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Facebook заблокировала статьи РБК и других российских СМИ, в частности газеты «Коммерсантъ», ТАСС, «Взгляда», на основе выводов эксперта украинского сайта StopFake, утверждавшего, что задержанные не связаны с неонацистами Украины. «В Воронеже действительно по обвинению в экстремизме задержали троих местных жителей, однако все фигуранты дела — граждане РФ — были членами российской националистической организации и никакого отношения к Украине не имеют», — заявил он.

По информации источников «Коммерсанта», группу МКУ в 2018 году создал житель Украины Егор Краснов. В нее также входили трое местных жителей — Роман Гребенщиков, Илья Шмелев и Александр Симонов, узнало издание. В релизе ФСБ, сообщении СК и публикации РБК имена не назывались.

Автор
Виктория Полякова
Facebook Роскомнадзор ФСБ
Материалы по теме
Facebook заблокировал основанную на релизе ФСБ статью РБК
Общество
В Воронеже задержали сторонников украинской радикальной группировки
Общество
РБК
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