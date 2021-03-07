Роскомнадзор потребовал от Facebook разблокировать статью РБК

Роскомнадзор потребовал разблокировать статьи РБК и «Коммерсанта» о задержании в Воронеже сторонников украинских радикалов, написанные по релизу ФСБ. Facebook ограничила доступ на основе выводов эксперта украинского сайта StopFake

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Роскомнадзор потребовал от Facebook восстановить доступ к статьям, опубликованным на официальных страницах российских СМИ, в том числе РБК, в соцсети, говорится в сообщении ведомства.

В письме, направленном руководству Facebook, отмечается, что данные действия администрации соцсети «нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и являются актом цензуры», сообщили в Роскомнадзоре.

В ведомстве напомнили, что в феврале президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах за цензуру российских СМИ в интернете.

«Ограничение права россиян на свободный поиск информации повлечет наложение административного штрафа на владельцев социальной сети до 1 млн руб. При повторном правонарушении сумма штрафа увеличивается до 3 млн руб.», — добавили в Роскомнадзоре.