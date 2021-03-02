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Матвиенко заявила о нарушении законов России иностранными IT-компаниями

Необходимо разработать меры, которые заставят крупные зарубежные IT-компании выполнять российские законы и требования Роскомнадзора. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает «РИА Новости».

Ранее Роскомнадзор сообщил, что с 2017 года направил в Twitter более 28 тыс. требований об удалении материалов с запрещенной в России информацией, однако 2862 материала так и не были удалены. Речь идет о материалах на тему самоубийств, порнографических изображениях детей и подростков, а также информации об изготовлении и использовании наркотических средств.

«Речь идет не об ужесточении, а об урегулировании. <...> Мы-то рассчитывали, принимая законы раньше, что такие крупные, уважаемые интернет-компании не посмеют не выполнять наши законы. <...> Но мы ошиблись, они игнорируют наше законодательство», — сказала Матвиенко.

Роскомнадзор пригрозил Twitter штрафами за неудаление информации
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Она добавила, что теперь нужно разработать такие меры, которые бы заставили иностранные компании «безусловно выполнять требования Роскомнадзора».

Также Матвиенко отметила, что следует обязать западные соцсети и крупные IT-компании зарегистрировать в России свои представительства и платить налоги в российский бюджет. По словам председателя Совфеда, такие компании «зарабатывают на России огромные деньги».

В Роскомнадзоре заявили, что составят в отношении Twitter протоколы об административном правонарушении. Если после уведомления ведомства Twitter не ограничит доступ к запрещенной информации, интернет-платформа может быть оштрафована на сумму от 800 тыс. до 4 млн руб. В случае повторного нарушения сумма штрафа увеличится до десятой части годовой выручки компании, сообщили в службе.

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