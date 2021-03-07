СМИ узнали о просьбах Киева к Лондону помешать фильму о «вагнеровцах»

В офисе президента Украины Владимира Зеленского пытались помешать выходу фильма-расследования Bellingcat о спецоперации по захвату участников ЧВК «Вагнера» при помощи британских спецслужб. Об этом сообщает «Зеркало недели» со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, автору будущего фильма-расследования о спецоперации Христо Грозеву звонил лично глава офиса Зеленского Андрей Ермак, который хотел узнать о подробностях расследования.

Помимо этого, как сообщает «Зеркало недели», Киев пытался препятствовать выходу фильма через британскую разведку. Издание пишет, что в феврале 2021 года Украину посещал заместитель главы Ми-6 Ли Лоуренс. В ходе переговоров действующий глава украинской разведки Кирилл Буданов и заместитель главы офиса Зеленского Роман Машовец просили Лоуренса, чтобы Британия оказала влияние на Bellingcat, не допустив выхода будущего фильма. Однако, по данным журналистов, британская сторона отказала в просьбе украинским властям, пояснив, что в Британии свобода слова. Издание направило соответствующий запрос в посольство Британии в Украине, но там отказались комментировать вопросы, связные с работой спецслужб.

Группу из 33 человек задержали в Белоруссии 29 июля 2020 года. В белорусском КГБ заявили, что задержанные оказались сотрудниками ЧВК, в их отношении возбудили уголовные дела о подготовке теракта и подготовке массовых беспорядков. Белорусское агентство БелТА писало, что россияне приехали в страну, чтобы дестабилизировать обстановку в преддверии выборов президента 9 августа. В Кремле задержание назвали безосновательным. 14 августа Минск передал россиян Москве.