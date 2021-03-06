Власти порекомендовали переводить сотрудников старше 65 лет на удаленку

Правительство России рекомендует работодателям переводить сотрудников старше 65 лет на удаленную работу в приоритетном порядке, исходя из ситуации с распространением коронавируса, говорится в постановлении правительства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. Оно вступает в силу с 1 апреля.

Кроме того, утратил силу ряд постановлений, касающихся правил оформления больничных листов и выплат пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина лицам старше 65 лет.

В январе мэр Москвы Сергей Собянин смягчил ограничения, введенные из-за COVID-19. В частности, он отменил обязательный перевод на удаленку 30% сотрудников. Это требование действовало с октября прошлого года. При этом удаленный формат работы сохранился для работников старше 65 лет и тех, у кого есть хронические болезни.

5 марта Собянин сообщил, что число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в столице за сутки снизилось в пять раз по сравнению с концом 2020 года. Ранее он выразил надежду, что город смог преодолеть «самое страшное».