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Пандемия коронавируса ,  
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Власти порекомендовали переводить сотрудников старше 65 лет на удаленку

Правительство России рекомендует работодателям переводить сотрудников старше 65 лет на удаленную работу в приоритетном порядке, исходя из ситуации с распространением коронавируса, говорится в постановлении правительства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. Оно вступает в силу с 1 апреля.

Кроме того, утратил силу ряд постановлений, касающихся правил оформления больничных листов и выплат пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина лицам старше 65 лет.

Число умерших россиян с COVID-19 превысило 200 тыс. человек
Общество
Фото:Артур Новосильцев / ТАСС

В январе мэр Москвы Сергей Собянин смягчил ограничения, введенные из-за COVID-19. В частности, он отменил обязательный перевод на удаленку 30% сотрудников. Это требование действовало с октября прошлого года. При этом удаленный формат работы сохранился для работников старше 65 лет и тех, у кого есть хронические болезни.

5 марта Собянин сообщил, что число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в столице за сутки снизилось в пять раз по сравнению с концом 2020 года. Ранее он выразил надежду, что город смог преодолеть «самое страшное».

С 8 марта власти решили отменить режим самоизоляции для москвичей старше 65 лет и с хроническими заболеваниями, их социальные карты будут разблокированы.

За последние сутки в России было выявлено 11 024 случая заболевания COVID-19, умерли 462 человека, выздоровели 15 464. В Москве зарегистрировано 1757 случаев заражения за сутки, умерли 54 человека, вылечились 2249.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

удаленная работа коронавирус Россия правительство пожилые люди
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