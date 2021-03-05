В Евросоюзе напомнили о механизмах закупок иностранных вакцин
«Страны — члены ЕС с юридической точки зрения имеют право закупать вакцины от поставщиков, которые не входят в европейский пакет предзаказов вакцин», — цитирует его ТАСС.
На данный момент российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V» одобрили для применения в рамках ускоренной процедуры только две страны ЕС — Венгрия и Словакия. При этом в конце февраля поставить препарат в страну попросил президент Чехии Милош Земан.
Кроме того, разработчики «Спутника V» предложили использовать европейские производственные мощности, чтобы ускорить ввоз препарата в ЕС. Поставки вакцины в Евросоюз запланированы на июнь 2021 года. Предполагается, что к этому времени Россия получит разрешение от Европейского агентства лекарственных средств, а в стране завершится основной этап вакцинации россиян.