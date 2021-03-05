В Евросоюзе напомнили о механизмах закупок иностранных вакцин

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Страны Евросоюза имеют все юридические права для самостоятельной закупки препаратов от коронавирусной инфекции из России или Китая, однако всю ответственность за последствия их применения они будут нести самостоятельно. Об этом на брифинге в Брюсселе заявил официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.

«Страны — члены ЕС с юридической точки зрения имеют право закупать вакцины от поставщиков, которые не входят в европейский пакет предзаказов вакцин», — цитирует его ТАСС.

На данный момент российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V» одобрили для применения в рамках ускоренной процедуры только две страны ЕС — Венгрия и Словакия. При этом в конце февраля поставить препарат в страну попросил президент Чехии Милош Земан.

Кроме того, разработчики «Спутника V» предложили использовать европейские производственные мощности, чтобы ускорить ввоз препарата в ЕС. Поставки вакцины в Евросоюз запланированы на июнь 2021 года. Предполагается, что к этому времени Россия получит разрешение от Европейского агентства лекарственных средств, а в стране завершится основной этап вакцинации россиян.