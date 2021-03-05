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Пандемия коронавируса ,  
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Голикова назвала число получивших обе дозы вакцины от COVID-19 россиян

Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Первый компонент вакцины от коронавирусной инфекции получили 5 млн россиян, из них оба компонента препарата — 2,5 млн граждан. Об этом на брифинге заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Что касается непосредственно вакцинации, то на сегодняшний день первым компонентом вакцин провакцинированы 5 млн российских граждан, двумя компонентами вакцины провакцинированы 2,5 млн российских граждан», — сказала она.

При этом вице-премьер подчеркнула, что регионы продолжают наращивать возможности вакцинации населения с учетом объемов производства препарата. По словам Голиковой, на сегодняшний день в России произведено уже 13,9 млн комплектов доз, из них к использованию готовы 7,9 млн комплектов. Это не только препарат «Спутник V», но и «ЭпиВакКорона» от новосибирского центра «Вектор».

Путин сообщил, что вакцинацию от COVID-19 не начали в девяти регионах
Общество
Фото:Виталий Белоусов / РИА Новости

Накануне, 4 марта, президент России Владимир Путин в ходе встречи с участниками акции «Мы вместе» заявил, что первую прививку сделали более 2 млн россиян. «И примерно столько же сделали первый укол», — сказал он.
При этом он добавил, что в некоторых регионах страны есть проблемы с вакцинацией. В девяти субъектах России она еще не началась, отметил глава государства, но не уточнил, в каких.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что основной объем массовой вакцинации населения завершится до сентября 2021 года.

По данным оперативного штаба, за время пандемии коронавирусной инфекции в России заболели более 4,3 млн человек. Из них свыше 3,8 млн человек уже выздоровели, еще 327,5 тыс. человек болеют прямо сейчас.

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коронавирус вакцина Россия Голикова Спутник V
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