Голикова назвала число получивших обе дозы вакцины от COVID-19 россиян

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Первый компонент вакцины от коронавирусной инфекции получили 5 млн россиян, из них оба компонента препарата — 2,5 млн граждан. Об этом на брифинге заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Что касается непосредственно вакцинации, то на сегодняшний день первым компонентом вакцин провакцинированы 5 млн российских граждан, двумя компонентами вакцины провакцинированы 2,5 млн российских граждан», — сказала она.

При этом вице-премьер подчеркнула, что регионы продолжают наращивать возможности вакцинации населения с учетом объемов производства препарата. По словам Голиковой, на сегодняшний день в России произведено уже 13,9 млн комплектов доз, из них к использованию готовы 7,9 млн комплектов. Это не только препарат «Спутник V», но и «ЭпиВакКорона» от новосибирского центра «Вектор».

Накануне, 4 марта, президент России Владимир Путин в ходе встречи с участниками акции «Мы вместе» заявил, что первую прививку сделали более 2 млн россиян. «И примерно столько же сделали первый укол», — сказал он.

При этом он добавил, что в некоторых регионах страны есть проблемы с вакцинацией. В девяти субъектах России она еще не началась, отметил глава государства, но не уточнил, в каких.