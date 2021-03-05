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Бастрыкин словами «сколько можно терпеть» отреагировал на санкции ЕС

Александр Бастрыкин
Александр Бастрыкин (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин прокомментировал включение его в санкционный список ЕС словами «сколько можно терпеть».

«Записали в восьмой раз в невыездные, ну сколько можно терпеть?» — отметил он на заседании коллегии СК (цитата по ТАСС). Бастрыкин добавил, что ему «обидно немного» за Россию.

Глава СК России нашел позитивным тот факт, что даже в этих условиях продолжается сотрудничество с Интерполом и поддерживаются контакты с иностранными коллегами.

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Фото:Максим Блинов / РИА Новости

Евросоюз 2 марта ввел персональные санкции против граждан России из-за преследования оппозиционера Алексея Навального. Ограничения были введены против Бастрыкина, а также генпрокурора Игоря Краснова, главы ФСИН Александра Калашникова и главы Росгвардии Виктора Золотова.

Санкции против Бастрыкина объяснили тем, что он, как глава СК, «несет ответственность за широкие и систематические репрессии против российских оппозиционеров». В публикации ЕС отметили, что следствие возбудило новое уголовное дело против Навального 29 декабря о хищении собранных в качестве пожертвований средств.

Ранее, 29 декабря 2020 года, СК России возбудило против оппозиционера Алексея Навального и «иных лиц» дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Следствие установило, что для нужд ряда организаций, включая Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, признан иноагентом в России), с граждан было собрано более 588 млн руб. в качестве пожертвований на цели фондов. Однако, по данным СК, Навальный, являясь фактическим главой этих организаций, потратил из этой суммы более 356 млн руб. на личные цели.

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Бастрыкин не раз был включен в санкционные списки. Так, в июле 2020 года Великобритания ввела санкции против 25 российских граждан в соответствии с «поправкой Магнитского», в том числе против главы СК. Тогда Лондон счел его виновным в том, что СК не смог обеспечить полноценное расследование причин смерти аудитора Сергея Магнитского. США внесли Бастрыкина в «список Магнитского» в 2017 году.

Ранее Бастрыкин говорил, что не видит для себя и своих коллег особых проблем в связи с попаданием в санкционные списки.

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