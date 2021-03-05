Бастрыкин словами «сколько можно терпеть» отреагировал на санкции ЕС

Александр Бастрыкин (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин прокомментировал включение его в санкционный список ЕС словами «сколько можно терпеть».

«Записали в восьмой раз в невыездные, ну сколько можно терпеть?» — отметил он на заседании коллегии СК (цитата по ТАСС). Бастрыкин добавил, что ему «обидно немного» за Россию.

Глава СК России нашел позитивным тот факт, что даже в этих условиях продолжается сотрудничество с Интерполом и поддерживаются контакты с иностранными коллегами.

Евросоюз 2 марта ввел персональные санкции против граждан России из-за преследования оппозиционера Алексея Навального. Ограничения были введены против Бастрыкина, а также генпрокурора Игоря Краснова, главы ФСИН Александра Калашникова и главы Росгвардии Виктора Золотова.