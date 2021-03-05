МИД анонсировал ответ на санкции США словами «мы их скоро порадуем»

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МИД скоро объявит об ответных мерах на новые санкции США, хотя раньше такие шаги делались непублично, сообщила представитель МИД России Мария Захарова, передает «РИА Новости».

Захарова заявила об этом отвечая на вопрос о том, чего ждет Москва для введения объявленных ответных мер. «Почему вы думаете, что мы ждем? Никто не ждет, другое дело, что на данный момент, раньше мы не раскрывали и не предавали такой гласности, такого публичного измерения ответным мерам. Они ввели какие-то стоп-листы, мы ввели стоп-листы, либо проинформировали их, либо ответили на их вопросы... Но учитывая, как они себя ведут сейчас, они опубликовали сразу все эти списки, я думаю, что мы их скоро порадуем, работа ведется», — сказала Захарова в эфире «Первого канала».

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