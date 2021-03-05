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Пандемия коронавируса ,  
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Мурашко заявил о завершении второй фазы испытаний вакцины «Спутник Лайт»

Михаил Мурашко
Михаил Мурашко (Фото: Global Look Press)

В России завершилась вторая фаза исследования однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт». Об этом журналистам сообщил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко, передает ТАСС.

Разработчики облегченной вакцины уже подали документы в Минздрав России и сейчас вся отчетность отправлена на экспертную оценку, добавил он.

Более того, эксперты Минздрава завершили оценку вакцины «ЭпиВакКорона», разработанную центром «Вектор» Роспотребнадзора, с точки зрения применения для лиц пожилого возраста, отметил министр.

Разработчики вакцины «Спутник Лайт» сообщили о заявках на ее регистрацию
Общество
Фото:Владислав Шатило / РБК

Минздрав России выдал разрешение на проведение клинических испытаний «Спутника Лайт» в январе 2021 года. Они начались 8 января, завершение запланировано на декабрь. В середине февраля ведомство выдало разрешение на проведение третьей фазы клинических исследований препарата.

Вакцина «Спутник Лайт» от коронавируса COVID-19 — это первый компонент российской вакцины «Спутник V». По словам главы Центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга, после введения она может создать иммунитет на три—четыре месяца. Если получивший вакцину заболеет коронавирусом, то благодаря препарату сможет избежать тяжелой формы заболевания, добавил он.

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В конце февраля в Москве началась вакцинация добровольцев «Спутником Лайт». Она не рекомендована для тех, кто страдает тяжелыми хроническими заболеваниями, а также беременным и кормящим женщинам.

вакцина испытания коронавирус Михаил Мурашко
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Разработчики вакцины «Спутник Лайт» сообщили о заявках на ее регистрацию
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