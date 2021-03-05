Мурашко заявил о завершении второй фазы испытаний вакцины «Спутник Лайт»

Михаил Мурашко (Фото: Global Look Press)

В России завершилась вторая фаза исследования однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт». Об этом журналистам сообщил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко, передает ТАСС.

Разработчики облегченной вакцины уже подали документы в Минздрав России и сейчас вся отчетность отправлена на экспертную оценку, добавил он.

Более того, эксперты Минздрава завершили оценку вакцины «ЭпиВакКорона», разработанную центром «Вектор» Роспотребнадзора, с точки зрения применения для лиц пожилого возраста, отметил министр.

Минздрав России выдал разрешение на проведение клинических испытаний «Спутника Лайт» в январе 2021 года. Они начались 8 января, завершение запланировано на декабрь. В середине февраля ведомство выдало разрешение на проведение третьей фазы клинических исследований препарата.