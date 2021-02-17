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Пандемия коронавируса ,  
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Минздрав одобрил переход к третьей фазе исследований «Спутника Лайт»

Фото: sputnikvaccine.com
Фото: sputnikvaccine.com

Минздрав выдал разрешение на проведение третьей фазы клинических исследований однокомпонентной вакцины против коронавируса «Спутник Лайт», разработанной Центром им Н.Ф. Гамалеи. Это следует из данных государственного реестра разрешений на проведение исследований Минздрава России.

В документе сказано, что речь идет о «рандомизированном двойном слепом плацебоконтролируемом» клиническом исследовании. Исследования начинаются 17 февраля и будут длиться один год — до 28 января 2022 года. В них примут участие 4 тыс. добровольцев. Мероприятия будут проходить в 15 медицинских организациях Москвы, Калининграда, Санкт-Петербурга, Саратова и Смоленска.

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Разрешение на проведение первых клинических испытаний лайт-вакцины было выдано Минздравом 11 января. По словам президента России Владимира Путина, эта вакцина будет не такой эффективной, как обычный препарат, «уровень защиты будет поменьше, но все равно до 85% будет доходить».

Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург пояснил, что лайт-вакцина будет представлять собой один компонент вакцины «Спутник V». Гинцбург отметил, что, скорее всего, иммунитет после введения лайт-вакцины будет сохраняться менее длительный срок — на протяжении трех-четырех месяцев. При этом спустя три месяца после введения лайт-вакцины пациенту можно будет поставить и второй компонент «Спутника V».

Ранее сообщалось, что однокомпонентная вакцина поступит в оборот уже в феврале.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Минздрав разрешил испытывать на людях препарат от COVID-19 «Спутник Лайт»
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