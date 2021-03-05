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Бизнес ,  
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Союз птицеводов допустил снижение цен на мясо птицы в апреле

Стоимость мяса птицы в России может снизиться в апреле-мае. Таким мнением поделился исполнительный директор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы очень рассчитываем по тем факторам, которые видим сейчас, что к апрелю, а точнее уже в апреле–мае, объемы производства стабилизируются — и не просто стабилизируются, а начнут расти. Соответственно, рынок начнет насыщаться и, как следствие, возможно, мы даже увидим снижение цен», — сказал Лахтюхов.

Власти не увидели предпосылок для существенного роста цен на птицу и яйца
Общество
Фото:Михаил Воскресенский / РИА Новости

По его словам, увеличение цен стало следствием временного дисбаланса величин спроса и предложения, когда в условиях снижения доходов населения страны вырос спрос на птицу, которая является одним из самых доступных продуктов.

Он также отметил, что причиной высоких цен на птицу стало подорожание зарубежных инкубационных яиц, а также выросшая стоимость кормов. Кроме того, по его словам, выросла в цене и упаковка до 45%, в которой есть зарубежные составляющие. Исполнительный директор Национального союза птицеводов особо подчеркнул, что по его мнению, жесткое регулирование цен в этой области со стороны государства является «безусловно, вредным».

Производители мяса птицы и яиц в России договорились о сдерживании цен
Экономика
Фото:Александр Кряжев / РИА Новости

4 марта министерство сельского хозяйства России сообщило, что власти ожидают полного восстановления производства в птицеводческой отрасли в стране к маю. Это будет способствовать стабилизации цен, отмечали в ведомстве.

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В середине февраля «Известия» писала, что Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) уведомила Минпромторг о готовности повысить цены на яйца и мясо птицы. Ретейлеры объясняли, что производители продукции запросили повышение отпускных цен на величину до 10%. В начале марта ФАС по поручению первого вице-премьера Андрея Белоусова начала проверку производителей куриного мяса и яиц.

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