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Власти не увидели предпосылок для существенного роста цен на птицу и яйца

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В России стоимость яиц и птичьего мяса в магазинах по ряду причин может вырасти, но не выше продовольственной инфляции и на короткий период. Об этом сообщил РБК Минсельхоз.

«Увеличение затрат на корма и импортные составляющие, ухудшение эпизоотической обстановки в ряде регионов на фоне повышения потребительского спроса на мясо птицы и яйцо могут создать предпосылки для некоторого повышения отпускных цен в краткосрочной перспективе», — отмечается в сообщении.

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Фото:Владимир Астапкович / РИА Новости

Среди возможных причин Минсельхоз также указал увеличение конкуренции за доступные объемы продукции между ретейлом и переработкой.

Между тем пока Минсельхоз не располагает информацией о повышении отпускных цен со стороны основных поставщиков птицеводческой продукции. Если же они и вырастут, то, по прогнозу министерства, не выйдут за рамки продовольственной инфляции. «В 2021 году отсутствуют предпосылки для существенного роста цен на мясо птицы и яйца, который в целом, по прогнозу, останется в рамках продовольственной инфляции», — отметили в ведомстве.

Чтобы не допустить необоснованного повышения оптовой стоимости продуктов, Минсельхоз проводит соответствующую работу с отраслевыми объединениями и крупными производителями.

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Фото:Рамиль Ситдиков / РИА Новости

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Баланс спроса и предложения в этой области, по плану Минсельхоза, должен стабилизироваться уже к концу первого квартала текущего года. Сохранить приемлемые цены на продукты помогут таможенно-тарифные меры регулирования в отношении зерна и масличных. Благодаря им сократятся расходы животноводческих предприятий на кормовую базу, что снизит себестоимость продукции.

Ранее «Известия» писали, что Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) уведомила Минпромторг о готовности повысить цены на яйца и мясо птицы. Ретейлеры пояснили, что производители этой продукции запросили повышение отпускных цен на величину до 10%.

Минсельхоз рост цен птица яйца
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