Власти не увидели предпосылок для существенного роста цен на птицу и яйца

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В России стоимость яиц и птичьего мяса в магазинах по ряду причин может вырасти, но не выше продовольственной инфляции и на короткий период. Об этом сообщил РБК Минсельхоз.

«Увеличение затрат на корма и импортные составляющие, ухудшение эпизоотической обстановки в ряде регионов на фоне повышения потребительского спроса на мясо птицы и яйцо могут создать предпосылки для некоторого повышения отпускных цен в краткосрочной перспективе», — отмечается в сообщении.

Среди возможных причин Минсельхоз также указал увеличение конкуренции за доступные объемы продукции между ретейлом и переработкой.

Между тем пока Минсельхоз не располагает информацией о повышении отпускных цен со стороны основных поставщиков птицеводческой продукции. Если же они и вырастут, то, по прогнозу министерства, не выйдут за рамки продовольственной инфляции. «В 2021 году отсутствуют предпосылки для существенного роста цен на мясо птицы и яйца, который в целом, по прогнозу, останется в рамках продовольственной инфляции», — отметили в ведомстве.