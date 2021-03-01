ФАС по поручению Белоусова начала проверки производителей курицы и яиц

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) организовала проверку производителей мяса курицы и куриных яиц в части соблюдения требований антимонопольного законодательства. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства.

«ФАС России получила поручение А.Р. Белоусова и приступила к проведению проверок производителей мяса курицы и куриных яиц на предмет соблюдения требований антимонопольного законодательства», — сказали в антимонопольной службе.

Там добавили, что производителей куриного мяса подозревают в коллективном доминировании, заключении антиконкурентных соглашений и злоупотреблении доминирующим положением.

По данным Росстата, с 16 по 24 февраля 2021 года цены на куриное мясо в России выросли на 1,9%, а на яйца — на 1,1%. По отношению к концу января рост цен на курицу превысил 4%, а на яйца — составил 2,6%.