Россиян предупредили о росте цен на яйца и мясо птицы

Ритейлеры готовы повысить цены на яйца и мясо птицы. Они уже уведомили Минпромторг о том, что производители этой продукции запросили повышение отпускных цен на величину до 10%, пишут «Известия» со ссылкой на источник на рынке. В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) подтвердили изданию, что направили соответствующее уведомление в Минпромторг.

По словам источника газеты, ситуация наблюдается серьезная: производители представили такое обоснование повышений, с которым торговые сети согласны, поэтому цена на эти продукты на полках магазинов будет меняться. Собеседник уточнил, что в подобных ситуациях, когда запросы производителей объективны и обоснованы с экономической точки зрения, ритейлеры стараются постепенно повышать стоимость товаров, растягивая этот процесс во времени.

Материал дополняется.