Глава МИД Украины ответил премьеру Словакии на шутку про «Спутник V»

Дмитрий Кулеба (Фото: dmytro.kuleba / Facebook)

Шутка премьера Словакии Игора Матовича о поставках российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в обмен на Закарпатскую Украину является некорректной и портит дружеские отношения между Киевом и Братиславой. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

«Пусть обменяет [вакцину] на несколько регионов Словакии», — предложил министр иностранных дел Украины.

Ранее Матович на вопрос журналиста, что он пообещал России в обмен на поставки препарата, ответил шуткой: «Закарпатскую Украину». После этого он уточнил, что существует предвзятое мнение, будто договоренности с Москвой автоматически предусматривают «измену».

Словакия стала второй страной ЕС после Венгрии, одобрившей использование российской вакцины «Спутник V». В страну должны поставить 2 млн доз. По словам Матовича, первую половину Словакия получит в апреле, еще 1 млн — в мае и июне.