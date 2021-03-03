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Глава МИД Украины ответил премьеру Словакии на шутку про «Спутник V»

Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба (Фото: dmytro.kuleba / Facebook)

Шутка премьера Словакии Игора Матовича о поставках российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в обмен на Закарпатскую Украину является некорректной и портит дружеские отношения между Киевом и Братиславой. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

«Пусть обменяет [вакцину] на несколько регионов Словакии», — предложил министр иностранных дел Украины.

Ранее Матович на вопрос журналиста, что он пообещал России в обмен на поставки препарата, ответил шуткой: «Закарпатскую Украину». После этого он уточнил, что существует предвзятое мнение, будто договоренности с Москвой автоматически предусматривают «измену».

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<p>Игор Матович</p>

Словакия стала второй страной ЕС после Венгрии, одобрившей использование российской вакцины «Спутник V». В страну должны поставить 2 млн доз. По словам Матовича, первую половину Словакия получит в апреле, еще 1 млн — в мае и июне.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) 29 января направил заявку на регистрацию «Спутника V» в Евросоюзе. Европейский регулятор EMA 9 февраля провел консультации с разработчиком «Спутника V» — Центром им. Гамалеи. В РФПИ заявили, что регистрация может быть получена в марте.

Украина Словакия шутка Спутник V
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