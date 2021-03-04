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Песков в ответ на шутку премьера Словакии напомнил о цене «Sputnik V»

Глава правительства Словакии пошутил, что получил «Sputnik V» в обмен на часть Украины. Пресс-секретарь российского президента заявил, что это были обычные поставки и напомнил о стоимости препарата
Фото: Mohamad Torokman / Reuters
Фото: Mohamad Torokman / Reuters

Поставки российской вакцины «Sputnik V» в Словакию не являются гуманитарной помощью, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на вопрос о том, просила ли Москва что-либо у Братиславы в обмен на поставки препарата, передает корреспондент РБК.

«Все вакцины имеют свою стоимость. Стоимость российской, кстати говоря, пониже, чем у других вакцин», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента отметил, что Москва делает все возможное для того, чтобы в первую очередь удовлетворить потребности собственных граждан и многочисленные заявки зарубежных государств.

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Вопрос пресс-секретарю президента был связан со скандалом, который возник после интервью премьер-министра Словакии Игора Матовича местной радиостанции Express. Отвечая на вопрос одного из ведущих, глава правительства пошутил, что в обмен на российскую вакцину Словакия пообещала передать России Закарпатскую область Украины (до 1945 года входившую в состав Чехословакии).

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что подобные высказывания портят дружеские отношения между двумя странами. Временному поверенному в делах Словакии на Украине выразили протест, а Киев потребовал от Матовича официальных извинений.

Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок позже извинился за слова премьера, признав его высказывания неуместными.

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Словакия — вторая страна Евросоюза, одобрившая использование российской вакцины «Спутник V». Согласно действующему плану, в страну будут поставлены 2 млн доз препарата. Предполагается, что 1 млн доз Словакия получит уже в мае—июне 2021 года.

В ноябре 2020 года глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что стоимость одной дозы «Sputnik V» для зарубежных стран составляет $10 (для прививки нужны две дозы). В свою очередь американская компания Pfizer сообщала, что ее вакцина будет стоить $39 за две дозы. Moderna установила диапазон цены $50–74.

Авторы
Полина Химшиашвили, Артем Филипенок
вакцина Дмитрий Песков Словакия
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