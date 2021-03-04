Песков в ответ на шутку премьера Словакии напомнил о цене «Sputnik V»

Глава правительства Словакии пошутил, что получил «Sputnik V» в обмен на часть Украины. Пресс-секретарь российского президента заявил, что это были обычные поставки и напомнил о стоимости препарата

Фото: Mohamad Torokman / Reuters

Поставки российской вакцины «Sputnik V» в Словакию не являются гуманитарной помощью, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на вопрос о том, просила ли Москва что-либо у Братиславы в обмен на поставки препарата, передает корреспондент РБК.

«Все вакцины имеют свою стоимость. Стоимость российской, кстати говоря, пониже, чем у других вакцин», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента отметил, что Москва делает все возможное для того, чтобы в первую очередь удовлетворить потребности собственных граждан и многочисленные заявки зарубежных государств.

Вопрос пресс-секретарю президента был связан со скандалом, который возник после интервью премьер-министра Словакии Игора Матовича местной радиостанции Express. Отвечая на вопрос одного из ведущих, глава правительства пошутил, что в обмен на российскую вакцину Словакия пообещала передать России Закарпатскую область Украины (до 1945 года входившую в состав Чехословакии).