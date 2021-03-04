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Пандемия коронавируса ,  
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Путин сообщил об оставшихся после спада пандемии опасных вызовах

Распространение коронавируса в России идет на спад, однако остается много вызовов, которые являются опасными. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе», трансляцию ведет «Россия 24».

«Несмотря на то, что пандемия потихонечку снижается, вызовов еще для нас много, и они весьма опасный характер носят», — сказал он.

Путин заявил о долгом восстановлении экономики после пандемии COVID-19
Экономика
Фото:Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Ранее Путин говорил, что пандемия коронавируса стала новым мировым вызовом. Распространение заболевания создало многочисленные проблемы для граждан почти всех стран, а восстанавливать мировую экономику придется «очень долго», отмечал президент.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что в России зафиксирован заметный спад уровня заболеваемости коронавирусом, который продолжается последние несколько недель. Так, в стране за последние сутки выявили около 11,4 тыс. новых случаев заражения, общее число заболевших превысило 4,29 млн.

При этом в ВОЗ 1 марта говорили, что вторая волна пандемии не закончилась: хотя она идет на спад, в некоторых странах наблюдается подъем.

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