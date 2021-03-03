Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в России
«Мы не нейтрализовали полностью эту инфекцию — она циркулирует, и нам важно в том числе и развитие вакцинального направления. Сегодня три вакцины официально зарегистрированы и работают на территории Российской Федерации», — сказал глава Минздрава.
По словам Мурашко, заметное снижение уровня заболеваемости COVID-19 продолжается в России последние несколько недель. Он подчеркнул, что дальнейшее развитие ситуации зависит от того, какие мероприятия будут проводиться, например вакцинация, ношение масок, соблюдение социальной дистанции и т.д.
«Мы хотели бы, чтобы граждане понимали всю меру ответственности», — добавил министр.
Накануне, 2 марта, в России впервые за полгода выявили менее 11 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией — 10 565. В последний раз близкий к этому показатель был зарегистрирован в начале октября 2020 года. При этом большее всего заболевших в Москве и Санкт-Петербурге — 1277 и 937 человек соответственно. Уже неделю число новых случаев COVID-19 в стране не превышает 12 тыс.
Всего, по данным оперативного штаба, за время пандемии в стране было зафиксировано более 4,2 млн случаев заражения.