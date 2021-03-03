Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в России

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 3 марта
USD ЦБ: 74,58 (+0,53) Инвестиции, 02 мар, 12:42
Курс евро на 3 марта
EUR ЦБ: 89,57 (+0,12) Инвестиции, 02 мар, 12:42
Российский автопром вслед за мировым столкнулся с нехваткой микросхем Бизнес, 10:02 VK Pay выпустит виртуальную карту и начнет начислять бонусы за покупки Технологии и медиа, 10:00 В РЭО исключили «системный» риск банкротства мусорных операторов Бизнес, 10:00 СМИ узнали о планах PayPal купить сервис для хранения криптовалюты Крипто, 09:57 Как именно big data и интернет вещей меняют жизнь российских городов РБК и Минстрой, 09:41 Как компании разводятся с гендиректорами — шесть кейсов Pro, 09:23 Чемпион UFC Петр Ян отправлен на карантин за несколько дней до боя Спорт, 09:20 Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в России Общество, 09:17 Детали новых санкций США, где вырос тариф за мусор. Главное за ночь Общество, 09:12 «Касперский» зафиксировал атаки неизвестным вирусом-шифровальщиком Технологии и медиа, 09:00 Абонент недоступен: что мешает бизнесу отказаться от звонков клиентам Pro, 08:57 Эксперты сообщили о схеме мошенничества с возвратом ошибочных переводов Финансы, 08:57 Российский вратарь установил рекорд в НХЛ Спорт, 08:51 Японский миллиардер выберет восемь человек для совместного полета на Луну Общество, 08:46
Пандемия коронавируса ,  
0 

Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в России

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
В России не удалось полностью нейтрализовать коронавирусную инфекцию, однако зафиксирован заметный спад уровня заболеваемости, что служит прогностическим показателем. Об этом министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил журналистам во время посещения Новосибирского научно-исследовательского института травматологии и ортопедии имени Я.Л.Цивьяна, передает корреспондент РБК.

«Мы не нейтрализовали полностью эту инфекцию — она циркулирует, и нам важно в том числе и развитие вакцинального направления. Сегодня три вакцины официально зарегистрированы и работают на территории Российской Федерации», — сказал глава Минздрава.

Путин назвал российские вакцины эффективными против мутаций коронавируса
Общество
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

По словам Мурашко, заметное снижение уровня заболеваемости COVID-19 продолжается в России последние несколько недель. Он подчеркнул, что дальнейшее развитие ситуации зависит от того, какие мероприятия будут проводиться, например вакцинация, ношение масок, соблюдение социальной дистанции и т.д.

«Мы хотели бы, чтобы граждане понимали всю меру ответственности», — добавил министр.

Накануне, 2 марта, в России впервые за полгода выявили менее 11 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией — 10 565. В последний раз близкий к этому показатель был зарегистрирован в начале октября 2020 года. При этом большее всего заболевших в Москве и Санкт-Петербурге — 1277 и 937 человек соответственно. Уже неделю число новых случаев COVID-19 в стране не превышает 12 тыс.

Всего, по данным оперативного штаба, за время пандемии в стране было зафиксировано более 4,2 млн случаев заражения.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

коронавирус Россия Минздрав Михаил Мурашко
Материалы по теме
Мурашко заявил, что в нескольких регионах мало привитых пожилых людей
Общество
Мурашко спрогнозировал переломный момент в борьбе с COVID-19
Общество
Мурашко назвал сроки появления коллективного иммунитета к COVID у россиян
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter