Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в России

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В России не удалось полностью нейтрализовать коронавирусную инфекцию, однако зафиксирован заметный спад уровня заболеваемости, что служит прогностическим показателем. Об этом министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил журналистам во время посещения Новосибирского научно-исследовательского института травматологии и ортопедии имени Я.Л.Цивьяна, передает корреспондент РБК.

«Мы не нейтрализовали полностью эту инфекцию — она циркулирует, и нам важно в том числе и развитие вакцинального направления. Сегодня три вакцины официально зарегистрированы и работают на территории Российской Федерации», — сказал глава Минздрава.

По словам Мурашко, заметное снижение уровня заболеваемости COVID-19 продолжается в России последние несколько недель. Он подчеркнул, что дальнейшее развитие ситуации зависит от того, какие мероприятия будут проводиться, например вакцинация, ношение масок, соблюдение социальной дистанции и т.д.

«Мы хотели бы, чтобы граждане понимали всю меру ответственности», — добавил министр.

Накануне, 2 марта, в России впервые за полгода выявили менее 11 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией — 10 565. В последний раз близкий к этому показатель был зарегистрирован в начале октября 2020 года. При этом большее всего заболевших в Москве и Санкт-Петербурге — 1277 и 937 человек соответственно. Уже неделю число новых случаев COVID-19 в стране не превышает 12 тыс.



Всего, по данным оперативного штаба, за время пандемии в стране было зафиксировано более 4,2 млн случаев заражения.