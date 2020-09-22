Путин назвал в ООН новый вызов мира

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Пандемия коронавирусной инфекции стала новым мировым вызовом. Об этом во время выступления на Генеральной ассамблее ООН заявил президент России Владимир Путин. РБК вел трансляцию.

«Мы все столкнулись и с принципиально новым вызовом — пандемией коронавируса. Болезнь прямо затронула миллионы людей, унесла самое дорогое — сотни тысяч человеческих жизней», — сказал Путин.

По его словам, распространение заболевания создало многочисленные тяжелые проблемы для граждан «практически всех государств». Президент отметил, что полностью оценить все социальные и экономические последствия пандемии еще предстоит, однако, уже очевидно, что восстанавливать мировую экономику придется «очень долго».

Во время своего выступления российский лидер также предложил сотрудникам ООН бесплатно привиться российской вакциной от коронавируса «Спутник V». Он добавил, что «Россия готова оказать ооновцам всю необходимую квалифицированную помощь».